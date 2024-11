El novio de Ayuso lleva a María Jesús Montero ante el Tribunal Supremo y le reclama 40.000 euros

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha decidido demandar a María Jesús Montero ante el Tribunal Supremo por intromisión ilegítima en su derecho al honor, según confirman fuentes de su defensa a Libertad Digital.

Esta demanda, por la que González Amador le reclama 40.000 euros a la ministra, se interpuso el pasado 2 de octubre tras negarse la socialista a acudir al acto de conciliación en un juzgado madrileño, según adelantó El Confidencial y han confirmado a LD dichas fuentes.

El acto de conciliación, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, fue convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid y al no comparecer nadie por la demandada, quedó sin efecto, y ahora González Amador ha optado por llevarla ante el Alto Tribunal, al estar la vicepresidenta aforada.

La demanda se centra en concreto en las declaraciones realizadas por Montero el 12 marzo (por las que se intentó conciliar) pero ahora se amplía también por las realizadas el 3, 23 y 24 octubre de este año, según las fuentes consultadas por este periódico.

La vicepresidenta acusó el 12 de marzo a la presidenta madrileña y a su pareja de "estar viviendo en un piso" pagado con las "comisiones de las mascarillas" aunque todavía no se había publicado la noticia en prensa. Y el pasado día 23 de octubre realizó estas polémicas declaraciones en los pasillos del Congreso: "La señora Ayuso tiene que dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos y surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará", vaticinó Montero.

El escrito incide en otras declaraciones que la ministra de Hacienda realizó a lo largo de octubre. "Es obvio que él mismo ha reconocido ante la Fiscalía, ante la Abogacía del Estado, ha reconocido que cometió un delito fiscal y ha aceptado", aseguró el día 3. "Algunos [delitos] ya los ha confesado y otros, como vieron ustedes en el día de ayer, se ampliaban [con] información justamente para atender a otro tipo de delito después de la denuncia presentada por el Partido Socialista y por Más Madrid", añadió el 24 de octubre.