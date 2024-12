Ayuso, "decepcionada" con Lobato, sitúa a Sánchez tras la filtración: "Sí, llamo cobarde al presidente del Gobierno"

La de este lunes fue la primera entrevista que concede Isabel Díaz Ayuso desde que estalló el escándalo que ha terminado con la dimisión del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato. Cuando ABC publicó su exclusiva la presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba de viaje de trabajo en Corea del Sur y durante toda la pasada semana quiso permanecer en un discreto segundo plano.

No fue hasta este domingo cuando Ayuso salió a denunciar una operación de Estado para tratar de destruirla y este lunes volvió a incidir en ello en Espejo Público, de Antena 3. "Se está viendo que aquí lo que se ha orquestado es una operación de Estado que empieza desde el propio presidente del Gobierno, que es un cobarde. Sí, llamo cobarde al presidente del Gobierno, que ha decidido intentar destruirme y para eso ha puesto en funcionamiento a todos los poderes del Estado, a la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal está imputado, a la abogada del Estado, a fiscales y a funcionarios por el camino, que bien se reían de mi y de mi entorno: ‘Le vamos a mandar unas gotitas de cianuro’", afirmó nada más comenzar.

Se refería la presidenta a la secuencia de mensajes que quedó al descubierto en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de analizar el material intervenido en el registro que fue realizado en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada también en la causa que investiga a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. "¿Hay derecho que esto te esté ocurriendo?", preguntó la presidenta madrileña.

Ayuso, a diferencia de otras voces en la derecha que elogian el papel de Lobato en todo esto, acusó al exdirigente de los socialistas madrileños de "utilizar" el caso de su novio "durante muchos meses" y de "relacionarlo con corrupción". "Y cuando requisaron el móvil al fiscal general del Estado y vio, como técnico de Hacienda, que se estaba metiendo en un problema porque todo lo que han hecho es ilegal y fraudulento, es cuando se va a un notario", expuso.

Así las cosas, y a pesar de sus propias palabras en la Asamblea, Ayuso dijo sentirse decepcionada con él. El pasado 19 de septiembre durante una sesión de control en el Parlamento madrileño la presidenta predijo el futuro político del portavoz del PSOE. "Lo que le pido, sobre todo, es que sea valiente porque usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el sanchismo". Ahora, visto lo visto, modula su postura.

"En realidad me ha decepcionado cómo ha ido sucediendo todo porque yo no sabía que Lobato había recibido esa información a priori y luego, para cubrirse las espaldas, le dijeron a El Plural ‘fíltralo tú y así decimos que la información la hemos extraído de los medios’. Pero no, no, salía del propio fiscal general del Estado, a través de Óscar López, jefe de gabinete del culpable, responsable, cobarde presidente del Gobierno que es el que ha orquestado todo esto para intentar destruirme a mí", señaló.

"En el sanchismo nadie se mueve, ¿y ahora va resultar que el jefe de gabinete del presidente del Gobierno se mueve por libre?", se preguntó la presidenta que subrayó que Pedro Sánchez es la X de esta operación de Estado para tratar de destruirla. Ayuso está convencida de que no sólo Pilar Sánchez Acera tendrá que ir a declarar – el Colegio de Abogados de Madrid ya ha pedido al Supremo su imputación- sino también López será llamado por el Alto Tribunal.

"En un partido donde hay miedo, que se están comportando como norcoreanos, que no saben lo que hay al otro lado del muro, no hacen absolutamente nada sin que no lo sepa el responsable, el Uno, que es el que tiene a la dos imputada por unos cuantos delitos, al hermano por otros cuantos, y a su secretario general, con el que hablaba 25 veces al día, reimputadísimo y en mitad de una de las tramas más sórdidas que se han conocido", resumió.

Para Ayuso, el mensaje de Sánchez en este sentido es claro: "Todo aquel que ose controlarme, juzgarme, que sepa que caerá porque yo estoy por encima de la ley". Así, la presidenta calificó a los socialistas de "jetas". "Son unos jetas que tienen unos casos de corrupción que atraviesan ministerios". Y "cada vez que se les ha pillado en alguna, cada vez que han hecho algo malo", Sánchez ha "premiado por duplicado para demostrar que ‘yo mando aquí y que yo no me voy a largar’. Con o sin Parlamento, como ya dijo", zanjó.