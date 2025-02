Sánchez acusa a Ayuso de financiar "pseudo medios" y tertulianos que expanden "bulos y desinformación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de haber puesto en marcha una supuesta organización para financiar "pseudo medios" y tertulianos que expandirían los "bulos y la desinformación" de los populares madrileños en las radios y televisiones por medio de un entramado que vincularía a grandes empresas, a las que la presidenta madrileña pondría "alfombra roja para hacer negocio" con los derechos de los ciudadanos.

"La Comunidad de Madrid no es fácil —de ganar en las urnas— porque aquí no tenemos una internacional ultraderechista; aquí tenemos a la multinacional ultraderechista que consiste en: ‘tú me pones una alfombra roja para que hagas negocio con los derechos de la gente y, a cambio, yo te financio pseudo medios digitales, tertulianos en las televisiones y en las radios para expandir los bulos y la desinformación en la Comunidad de Madrid y en el territorio nacional’", ha asegurado el líder de los socialistas durante el 15 Congreso del PSOE de Madrid.

Por ello, para combatir este supuesto acuerdo entre la Comunidad de Madrid y las grandes empresas, ha instado al ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, a liderar una "izquierda valiente". Cabe recordar que, pese a su crítica a la financiación de medios y tertulianos, el Congreso ha contado con la presentación de la periodista Ana Pardo de Vera, vinculada a la ideología progresista, en uno de sus foros.

Líder de la "internacional ultra"

Todo ello, en un acto que ha confirmado a López como futurible candidato a desbancar a Ayuso de la Real Casa de Correos y en el que se ha situado a la presidenta madrileña como la líder de la "multinacional ultraderechista", en la que estarían integrados mandatarios como Milei, Trump o Meloni y empresarios como Elon Musk; y que sellaría "la coalición de los que están arriba y tienen dinero con PP y Vox".

"En resumen, la política de Ayuso es ser fuerte con el débil y servil con el poderoso, eso es el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, por eso tenemos que ser conscientes a lo que nos estamos enfrentando", ha recalcado para justificar las prácticas de los socialistas y la dureza de las críticas del PSOE de Madrid hacia la dirigente del PP, a la que ha achacado, entre otras cosas, haber "desmantelado los derechos del colectivo LGTBI" en esta región.

Feijóo cogerá la puerta

En este contexto, Sánchez ha asegurado que los populares "han puesto Madrid en venta y ya se sabe quién se lleva la comisión", por lo que se ha cuestionado cuándo va a pedir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la dimisión de Ayuso. "Tiene muchas razones, razones como una casa, vamos, como un ático; para pedirle una dimisión a la presidenta Ayuso", se ha mofado el jefe del Ejecutivo antes de decir que será el propio Feijóo el que deje la presidencia del PP en lugar de pedir la dimisión de Ayuso "para no acabar como Pablo Casado".

"Al paso que va, va a coger él sólo la puerta porque realmente la política nacional para Feijóo o le pilla lejos o le queda grande", ha dicho el líder de los socialistas tras criticar que el PP se haya negado en primera instancia a apoyar el decreto ómnibus —que incluía la subida de las pensiones y ayudas a los afectados por la DANA— al conllevar este medidas como un palacete parisino "regalado" al PNV, la prórroga de la prohibición de los lanzamientos a los okupas o el impuesto a la banca.

Una posición parlamentaria que ha cambiado después de que el Gobierno lo haya troceado por exigencia de Junts, confirmando el apoyo del PP al mismo. "Con la revalorización de las pensiones, los de Feijóo son los de pa’lante, pa’un lado y pa’el otro", ha apostillado antes de asegurar que los pensionistas "no olvidarán" su actuación respecto al decreto.