Ayuso y Guardiola exhiben el poder territorial del PP contra Sánchez: los principales acuerdos de la Cumbre de Mérida

En materia sanitaria, se comprometen a reforzar la coordinación de sus dispositivos a todos los niveles asistenciales –urgencias, atención hospitalaria, salud mental, atención sociosanitaria y salud pública-, así como estrechar lazos para compartir buenas prácticas como la atención a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En el caso particular de esta enfermedad, la Comunidad de Madrid es pionera gracias a iniciativas como la Red ELA o el Centro Especializado de Atención Diurna CEADELA situado en el pabellón 1 del Hospital público Enfermera Isabel Zendal. En este punto, Ayuso aseguró que este recurso de la sanidad pública madrileña está “al servicio” de todo el sistema sanitario español. “Aunque haya un solo caso de esta enfermedad tan cruel, nuestra obligación es poner todos los recursos a disposición de las familias y los pacientes”. Asimismo, la Comunidad de Madrid y Extremadura, ante el evidente déficit de profesionales sanitarios agravado desde la pandemia, instan al Gobierno central a que aumente su número en proceso de formación para que puedan atenderse las necesidades actuales y futuras del Sistema Nacional de Salud. “Nos siguen faltando médicos en toda España, a médicos extracomunitarios no se les homologan los títulos porque no se está mirando a medio y largo plazo”, constató la presidenta madrileña. Relacionado con el cuidado de los ciudadanos, el protocolo hace hincapié en la atención a la dependencia, personas con discapacidad, la infancia, los mayores, las víctimas de violencia contra la mujer y el apoyo a la familia.