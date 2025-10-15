La presidenta de la Comunidad de Madrid ha resaltado el trabajo de Invest in Madrid -la agencia regional de captación de capital extranjero- que, desde el inicio de esta legislatura, ha atraído 148 proyectos con una inversión de más de 2.700 millones de euros y la creación de casi 4.900 empleos cualificados.

"Somos puerta de entrada a España, uno de los mejores lugares del mundo para trabajar y para vivir", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha subrayado que todo esto ha sido posible en una economía social de mercado, tal y como recoge la Constitución, con la que la Comunidad de Madrid "cumple", lo que hace que el capital privado confíe en ella a la hora de invertir.

En su visita a la sede de Invest in Madrid, Ayuso ha presentado la memoria de resultados de este organismo en 2024. En este sentido, cabe destacar las grandes diferencias existentes con respecto a Cataluña.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid sigue reforzando su liderazgo de la inversión extranjera en España con cerca del 70% total (26.300 millones) frente a los apenas 5.000 millones de Cataluña, según los últimos datos oficiales de 2024.

Además, la agencia Catalonia Trade&Investment (Acció) de la Generalidad de Cataluña cuenta a su servicio con hasta 40 oficinas, 20 de ellas fuera de España, más de 500 empleados y roza los 100 millones de euros de presupuesto. Mientras, la Comunidad de Madrid tiene una única oficina con su homóloga Invest in Madrid. Sin embargo, los proyectos captados por ambas son los mismos pese a la gigantesca diferencia de infraestructuras y medios: 76.

Otro indicador que refuerza más aún la eficacia de Invest in Madrid es el retorno de inversión, que en Cataluña, con respecto al presupuesto de su agencia, sin contar el suelo de sus empleados, es de solo 275 euros frente a los 1.210 por cada euro de presupuesto de Invest in Madrid, cerca de 1.000 euros más de diferencia.

La presidenta, de hecho, ha destacado que, con tan solo 2 millones de presupuesto y 11 empleados en plantilla, el año pasado la agencia madrileña materializó 76 iniciativas empresariales que supusieron casi 900 millones de euros y unos 2.000 nuevos puestos de trabajo. Es decir, por cada euro de inversión, el retorno fue de 444 euros para la economía madrileña.

Con respecto a lo que va de 2025, Ayuso ha detallado que en los primeros nueve meses ya se han alcanzado 67 proyectos que llevan aparejados más de 1.000 millones de euros y casi 2.000 empleos. También ha destacado las más de una veintena de acciones internacionales en mercados prioritarios como Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, Japón y Corea del Sur, algunos de los cuales fueron encabezados por la jefa del Gobierno regional.

Tal y como ha remarcado la presidenta, Madrid lidera en inversión extranjera directa acaparando casi el 70% del capital foráneo llegado a España el año pasado, último completo, hasta 26.300 millones, la segunda mejor cifra de la historia, 19 puntos más que la media nacional, lo que avala su pujanza como una de las regiones más dinámicas y atractivas del mundo.

Para seguir avanzando en ese objetivo, ha subrayado Ayuso, a partir del próximo enero se pondrá en funcionamiento la Estrategia de Internacionalización de la Economía Madrileña, enmarcada en el Plan Industrial 2026/2030, con la que se busca no solo atraer más y mejor inversión, sino también ayudar a las compañías madrileñas, especialmente a las pymes, a abrirse camino en los mercados internacionales.