Los animalistas denuncian a Fabrik por "estresar" a los peces

La asociación animalista AnimaNaturalis ha denunciado a la discoteca Fabrik, en Humanes de Madrid, por mantener, desde hace años, una pecera decorativa con peces vivos en el interior de la sala, algo que, según la organización, vulnera la normativa de bienestar animal.

Los denunciantes sostienen que los animales están sometidos a ruido extremo, vibraciones constantes y luces estroboscópicas propias de una discoteca, condiciones que —aseguran— "generan un estado de estrés crónico en las especies acuáticas".

🐠🔴 DENUNCIAMOS | Hemos presentado una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de @MADRID contra @fabrikdiscoteca por la tenencia de una pecera con peces dentro, una práctica que vulnera claramente la normativa de bienestar animal vigente. 📹 Imágenes de este sábado 👇😡 pic.twitter.com/EeXRcYM7Uk — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) December 15, 2025

Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis, recuerda que la normativa de la Comunidad de Madrid prohíbe exhibir animales en locales de ocio y exige acuarios adecuados, con "espacio, naturalización y enriquecimiento". Además, la organización apela a la Ley 7/2023 de protección de los animales (Ley de Bienestar Animal), que obliga a garantizar condiciones dignas de vida y evitar situaciones de "sufrimiento, ansiedad o miedo".

Por ese motivo, solicitan al Ayuntamiento de Humanes que abra expediente sancionador a la discoteca y valore incluso la retirada de los peces para trasladarlos a instalaciones "adecuadas".

"La tenencia de peces en una pecera dentro de un local de ocio nocturno no es un elemento decorativo inocuo: estamos hablando de seres sintientes que sienten dolor, estrés y sufrimiento cuando se les expone a condiciones inadecuadas de vida. La ley es clara sobre las obligaciones y prohibiciones en materia de bienestar animal, y exigimos que se cumpla", ha señalado Ibáñez.