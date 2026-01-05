Carrozas, luces y magia desafían el frío en la cabalgata de Reyes de Madrid 2026
La comitiva recorre la Castellana y Recoletos hasta Cibeles, con carrozas, espectáculos y el reparto de más de una tonelada de caramelos.
Recorrido por el centro de Madrid
El desfile recorre el paseo de la Castellana y el de Recoletos hasta finalizar en la plaza de Cibeles. El itinerario cuenta con gradas con más de 8.000 plazas para el público asistente.
Inicio de la cabalgata
La cabalgata de Reyes Magos de Madrid inicia su recorrido en la plaza de San Juan de la Cruz bajo el lema El saber compartido. La propuesta rinde homenaje a la transmisión del conocimiento y a la curiosidad por aprender.
El cortejo real, formado por quince carrozas y más de 2.000 participantes, recorre las principales vías de la capital camino de la plaza de Cibeles.
Apertura del desfile
La Policía Municipal de Madrid abre la cabalgata con su Banda de Música y el Escuadrón de Caballería. A continuación, participan autobuses Naviluz y unidades de SAMUR-Protección Civil y SAMUR-Social.
La estrella de Oriente
La estrella de Oriente anuncia la llegada de la comitiva de Sus Majestades. Cuatro constelaciones y un cortejo de ángeles custodios acompañan este tramo simbólico del desfile.
El regalo de leer
Quince personajes literarios representan el regalo de leer en homenaje a los libros y a quienes transmiten el amor por la lectura. La escena está acompañada por música y ritmo en directo.
Melchor saluda a niños y familias desde su carroza durante el recorrido del cortejo real.
Carrozas y compañías artísticas
A lo largo del recorrido se suceden las carrozas y compañías profesionales, tanto nacionales como internacionales. El desfile cuenta con más de una decena de carrozas temáticas.
La comitiva real
La comitiva de los Reyes Magos está encabezada por la Banda de Clarines del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Abanderados y pajes anuncian la llegada de Sus Majestades.
El rey Melchor
El rey Melchor aparece en una carroza inspirada en la observación de los cielos, con referencias a la astronomía. Porta el oro como ofrenda al Niño Jesús, símbolo de la realeza.
El rey Gaspar protagoniza uno de los momentos más aplaudidos del desfile.
El rey Gaspar
La carroza del rey Gaspar evoca una ciudad clásica en movimiento, con elementos de geometría y arquitectura. El monarca ofrece incienso, símbolo de lo divino.
Abanderados, pajes y espectáculos visuales acompañan a Sus Majestades en una cabalgata marcada por la gran afluencia de público.
Miles de personas se congregan en las calles de Madrid desde primera hora para disfrutar de la Cabalgata de Reyes, que ha arrancado puntualmente a las 18.00 horas pese al frío.
El rey Baltasar lanza besos a los asistentes que esperan con ilusión a pesar de las temperaturas cercanas a los 2 grados.
Los zorros del cortejo real sorprenden a los más pequeños con sus bailes.
El rey Baltasar
El rey Baltasar llega en una carroza concebida como una gran biblioteca en movimiento, representación de la sabiduría de las letras. Porta la mirra, símbolo de la condición humana.
Cientos de pajes acompañan a los Reyes Magos repartiendo magia e ilusión a lo largo del desfile. El centro de Madrid se llena de luz y color con el paso del cortejo real camino de Cibeles.