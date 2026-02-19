Ayuso recibe en Sol al exalcalde de Caracas y refuerza su apoyo a Venezuela

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles en la Real Casa de Correos al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien ha trasladado por escrito su respeto y gratitud por el respaldo institucional mostrado por el Gobierno regional a la causa democrática de Venezuela.

Ledezma ha destacado el "firme compromiso con la libertad y la causa democrática de Venezuela" que, a su juicio, ha mantenido la presidenta madrileña en los últimos años. Durante el encuentro, celebrado en la sede del Ejecutivo autonómico, el exregidor caraqueño ha hecho entrega a Díaz Ayuso de una escultura del León de Caracas, símbolo histórico de la capital venezolana que se remonta a su fundación en 1567.

En su escrito, Ledezma ha señalado que, bajo el liderazgo de Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid se ha convertido en "refugio y esperanza" para numerosos venezolanos que han salido de su país. También ha subrayado que su "cercanía, voz clara y defensa permanente de los valores democráticos" han supuesto un respaldo para quienes apuestan por un cambio político en Venezuela.

La presidenta madrileña mantiene una línea de apoyo a los venezolanos desde 2019, cuando fue designada candidata a presidir la Comunidad de Madrid. Desde entonces, ha participado o encabezado distintos actos públicos en la Puerta del Sol y en la propia Real Casa de Correos en relación con la situación política del país iberoamericano.

Actos en la Puerta del Sol

El 23 de enero de 2019, diez días después de ser nombrada candidata a las elecciones autonómicas, Díaz Ayuso participó en una manifestación celebrada en la Puerta del Sol en apoyo a los venezolanos. También asistió a otra concentración el 30 de abril de ese mismo año.

Ya como presidenta regional, el 25 de enero de 2020 recibió en la Real Casa de Correos al entonces presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante su visita a España. En ese acto, el Gobierno regional concedió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al dirigente venezolano.

El 11 de noviembre de 2020, la presidenta recibió en la misma sede a Leopoldo López, que había llegado días antes a España. Posteriormente, el 12 de julio de 2021, participó en la presentación de un libro de Antonio Ledezma en la Puerta del Sol.

Entre los actos más recientes figura el celebrado el 8 de marzo de 2024, cuando la Comunidad de Madrid concedió el premio con motivo del Día Internacional de la Mujer a María Corina Machado. La líder opositora intervino por videoconferencia para agradecer el reconocimiento.

A lo largo de 2024 se celebraron nuevas concentraciones en la Puerta del Sol, el 17 de agosto y el 28 de septiembre, en apoyo a los venezolanos. El 21 de octubre de 2024, la presidenta inauguró en ese mismo enclave la exposición Bolivariano, del fotógrafo Álvaro Ibarra.

Más recientemente, el 10 de septiembre de 2025, Díaz Ayuso recibió en la Real Casa de Correos al comité por la libertad de los presos políticos en Venezuela, en un acto al que asistió también Edmundo González.