Así es el plan de Madrid para llevar la radio a las aulas de 100 centros públicos

La Comunidad de Madrid ha dotado a 100 centros educativos públicos de la región con equipos técnicos para poner en marcha sus propias emisoras de radio escolar, en el marco del programa Voces del Aula, impulsado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

La iniciativa, en la que también participa la Consejería de Digitalización, tiene como objetivo fomentar el uso de la radio en el ámbito educativo como herramienta para el desarrollo curricular y la adquisición de competencias por parte del alumnado. Según ha explicado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, el proyecto busca promover habilidades en comunicación, competencias tecnológicas y sociales, así como el trabajo en equipo y la autoestima.

El reparto del equipamiento se ha realizado en función del nivel educativo de los centros. En concreto, 73 colegios de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial han recibido un kit completo que incluye mesa de mezclas digital, micrófonos dinámicos, auriculares, altavoces, cableado y soportes necesarios para la instalación de la emisora.

Por su parte, 27 institutos de Educación Secundaria y centros de Formación Profesional han sido equipados con dispositivos similares, aunque con diferencias técnicas. En estos casos, la mesa de mezclas es analógica y se incorporan distribuidores y amplificadores, lo que permite trabajar con un mayor número de funciones.

Esta diferenciación responde a criterios pedagógicos. En las etapas iniciales, los expertos recomiendan herramientas digitales más intuitivas y fáciles de utilizar, con sistemas codificados que faciliten el aprendizaje. En niveles superiores, el enfoque se orienta hacia un mayor desarrollo técnico y competencial mediante el uso de equipos más complejos.

El desarrollo de competencias

El programa Voces del Aula concibe la radio escolar como un recurso didáctico que permite trabajar distintos aspectos del currículo. A través de la creación de contenidos, los alumnos pueden desarrollar competencias comunicativas, digitales y sociales, además de fomentar la creatividad y la autonomía.

Los centros participantes elaboran contenidos en formato podcast de temática variada, que abarca ámbitos como el científico, humanístico, artístico o de actualidad. Estos materiales se publican en la plataforma oficial del programa.

En la actualidad, 221 centros educativos forman parte de esta red, que busca consolidar un modelo colaborativo e inclusivo. Además, cada colegio o instituto puede desarrollar su propio proyecto de radio dentro de su organización interna.

Inversión y financiación del proyecto

La dotación de estos equipos ha supuesto una inversión cercana a 100.000 euros, según datos del Ejecutivo autonómico. En lo que va de legislatura, la Comunidad de Madrid ha destinado 100 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, vinculado al plan europeo NextGenerationEU, para proporcionar material tecnológico a más de 28.000 aulas.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha declarado: "Desde el Gobierno regional queremos seguir fomentando su uso en el ámbito docente como herramienta de desarrollo curricular con los alumnos madrileños y también como elemento motivador para la adquisición de competencias en comunicación, tecnológicas, habilidades sociales y trabajo en equipo, así como para la mejora de su autoestima y para el estímulo de vocaciones tempranas".