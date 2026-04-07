El papa León XIV necesita 10.000 voluntarios en Madrid: cómo ser uno de ellos

Madrid se prepara ya para la visita del papa León XIV, prevista del 6 al 9 de junio. Si bien una de las principales dudas es dónde tendrán lugar los grandes eventos del santo padre en la capital, algo que Libertad Digital ya adelantó, son muchos los que también se preguntan cómo pueden implicarse desde dentro durante su estancia.

Y es que la organización busca voluntarios para Madrid y lo hace con cifras ambiciosas: "Se necesitan unos 10.000", aseguró Ángel Luis Caballero, coordinador del Departamento de Actos Institucionales del Arzobispado.

En Barcelona, ciudad que también pisará el pontífice, el registro de voluntarios ya se ha cerrado. "No hacen falta más manos. Muchas gracias a todos los que han ofrecido su tiempo", han subrayado los coordinadores desde la web oficial del viaje. Allí el Papa permanecerá del 9 al 11 de junio.

En Madrid, sin embargo, todavía hay margen para sumarse. La Archidiócesis ha habilitado la plataforma online conelpapa.es en la que los interesados pueden completar un formulario con sus datos personales. A partir de ahí, será la propia organización la que distribuya funciones según las necesidades.

El abanico de colaboración es amplio. No se trata solo de estar presente durante los actos. También se buscan personas para los trabajos previos de preparación, tareas logísticas y apoyo durante los eventos. Además, se abre la puerta a otro tipo de ayuda: cesión de transporte, materiales, conocimientos profesionales o incluso alojamiento para peregrinos.

Este último punto adquiere especial relevancia ante la previsión de desplazamientos desde distintos puntos de España. Los madrileños pueden ofrecer sus hogares como espacio de acogida, una opción que la Iglesia está promoviendo como parte del dispositivo organizativo.

El proceso, eso sí, tiene condiciones. Para formar parte del voluntariado es imprescindible estar vinculado a una institución eclesial —como parroquias, congregaciones, colegios o movimientos— de alguna de las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares o Getafe. Esa entidad será la encargada de validar la inscripción y gestionar posteriormente la participación. Es importante resaltar que si vives fuera de estas diócesis o fuera de España, no podrás registrarte como voluntario en esta plataforma.

También hay requisitos de edad: solo pueden inscribirse mayores de 16 años. En el caso de los menores de entre 16 y 17, deberán contar con autorización de sus tutores legales, que se tramita en una fase posterior del proceso.

Por su parte, las instituciones tendrán que gestionar a los voluntarios a través de su propia plataforma. Allí tendrán que revisar sus datos y aprobar o rechazar las solicitudes. Una vez que la institución acepte dicha solicitud, el voluntario deberá completar su perfil con foto tipo carnet, dirección, disponibilidad y experiencia.