Madrid estrena una exposición única con más de cien piezas cerámicas llenas de color

La Mínima Gallery presenta desde el 17 de abril la exposición CROMÁTICA, una propuesta de la artista italiana Eloisa Gobbo concebida específicamente para el espacio madrileño. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de mayo en la galería situada en la calle Fernández de los Ríos, 1.

La inauguración oficial tendrá lugar el 16 de abril a partir de las 18:30 horas, dando inicio a la tercera exposición del espacio, que continúa apostando por la cerámica contemporánea como eje central de su programación.

Una instalación mural con más de cien piezas

El núcleo de la exposición es una instalación mural de tres metros de longitud formada por más de cien piezas cerámicas. La obra plantea una mesa dispuesta en vertical para doce comensales, organizada a partir de dos puntos centrales que se expanden en una gradación de tamaños y colores.

La propuesta gira en torno a la idea de reunión y celebración colectiva, aunque introduce elementos simbólicos que sugieren una reflexión sobre la fugacidad de los rituales cotidianos. En las superficies aparecen referencias visuales que remiten a autores históricos como Durero, Vesalio o Goya, estableciendo un diálogo entre tradición artística y mirada contemporánea.

La apuesta por la cerámica contemporánea en Madrid

El trabajo de Gobbo se caracteriza por el uso de colores intensos y composiciones estructuradas mediante capas y retículas que generan superficies densas y dinámicas.

La artista vive y trabaja entre Padua y Milán y se formó en la Academia de Bellas Artes de Brera, donde actualmente imparte docencia. Su obra ha sido expuesta en diferentes contextos internacionales, consolidando una trayectoria centrada en la experimentación formal y cromática.

La Mínima Gallery, especializada en escultura cerámica contemporánea, busca posicionarse como un espacio de referencia dentro del circuito artístico. Con esta exposición, el espacio continúa ampliando su programación y ofreciendo nuevas propuestas que acercan este lenguaje artístico al público madrileño.