Así será el nuevo Scalextric de Puente de Vallecas: un jardín vertical contra el ruido y nuevas zonas peatonales

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Imagen actual de la zona

En el Scalextric actual se incorporarán nuevas conexiones peatonales, así como la reordenación de las dársenas de autobús, con más bancos y zonas donde sentarse. La intervención implicará la creación de tres nuevas paradas bajo el puente (números 8, 41 y 113), el desplazamiento de cuatro (números 37, 58, 111 y 113) y el mantenimiento de cinco (números 8, 41, 58, 111 y 113).