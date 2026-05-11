Así será el nuevo Scalextric de Puente de Vallecas: un jardín vertical contra el ruido y nuevas zonas peatonales
Las obras durarán unos dos años y transformarán la imagen actual del puente, en su parte superior e inferior.
Imagen actual de la zona
El Ayuntamiento de Madrid busca transformar la zona del conocido Scalextric de Vallecas con el proyecto ‘Vallecas Abierto’. La actuación allí es, en palabras del Consistorio, “lo mejor que se puede hacer” por ahora en una zona por la que circulan unos 300.000 vehículos al día.
Render del jardín vertical
La actuación incluirá un jardín vertical de 700 metros cuadrados que ayudará a reducir el ruido provocado por el tráfico de la zona.
Render del equipamiento bajo el puente
El proyecto contempla habilitar un equipamiento bajo el puente, aunque todavía no está definido su uso concreto. Entre las opciones planteadas está la creación de una sala de ensayo.
Imagen actual de la zona
En el Scalextric actual se incorporarán nuevas conexiones peatonales, así como la reordenación de las dársenas de autobús, con más bancos y zonas donde sentarse. La intervención implicará la creación de tres nuevas paradas bajo el puente (números 8, 41 y 113), el desplazamiento de cuatro (números 37, 58, 111 y 113) y el mantenimiento de cinco (números 8, 41, 58, 111 y 113).
Render del equipamiento bajo el puente
Al nuevo jardín vertical le acompañará también la creación de nuevas zonas verdes, con la incorporación de 10.000 nuevos arbustos bajo el puente y 48 nuevos árboles en la calle Monte Oliveti.
Estado actual de la calle Monte Oliveti
Entre las actuaciones previstas también está la peatonalización de calles vecinas, como Monte Oliveti, además del ensanchamiento de las aceras de la avenida de la Paz y de la calle Monte Ulía
Render de la futura Calle Monte Oliveti
Con la intervención, los peatones ganarán más de 3.600 metros cuadrados de espacio público.
Render del Scalextric
Las obras tendrán una duración aproximada de dos años y contarán con una inversión de 11,5 millones de euros. La primera fase comenzará este verano y el jardín vertical estará terminado en febrero de 2027.
Render del futuro puente
También se mejorará la acústica y la estética del puente, donde se incluirá el jardín vertical.
Almeida, durante la presentación
José Luis Martínez-Almeida ha confirmado que no se descarta un futuro soterramiento del puente. Una opción que podría llegar "con Abroñigal", por lo que tendrán que ver en una siguiente fase "las posibilidades que tiene y en ese momento se podrán tomar decisiones"