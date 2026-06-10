Así avanza la tuneladora Mayrit: logra el cale del túnel que une Comillas y Madrid Río

La megatuneladora Mayrit ya ha hecho su trabajo bajo el Manzanares. La Comunidad de Madrid ha culminado la unión del túnel entre Comillas y la futura estación de Madrid Río dentro de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro.

El momento tiene incluso nombre técnico: cale. Es la operación que confirma que los dos frentes de excavación abiertos desde extremos distintos encajan donde deben hacerlo. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, asistió este martes a esta maniobra que certifica "la correcta alineación de los trabajos realizados desde ambos extremos de la excavación" y la precisión alcanzada durante todo el proceso.

La llegada de Mayrit a Madrid Río marca el final del túnel que conecta esta futura estación con Comillas después de atravesar el subsuelo bajo la M-30 y unir las dos márgenes del río Manzanares. Es, además, uno de los hitos más relevantes desde que arrancó la ampliación de la Línea 11.

La máquina comenzó a perforar el pasado 26 de marzo y desde entonces ha excavado 1.116 metros, lo que representa el 21% del recorrido previsto. En paralelo, ha colocado 656 anillos que forman el revestimiento definitivo del túnel.

Fabricada en Alemania y equipada con tecnología de última generación, Mayrit mantiene un ritmo medio de avance de 15 metros diarios, aunque en algunos momentos ha llegado a duplicar esa velocidad y alcanzar los 30 metros al día.