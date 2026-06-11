Adiós a la imagen habitual de la Cibeles durante cinco meses

Los madrileños y quienes se acerquen a la Fuente de Cibeles en los próximos meses se encontrarán con una imagen muy distinta del monumento. Y es que en aproximadamente tres semanas comenzarán las obras de restauración del conjunto monumental, un proceso que coincidirá en tiempo y espacio con la conversión del entorno hacia un nuevo bulevar peatonal que conectará la fuente con la Puerta de Alcalá.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha explicado tras la Junta de Gobierno de este jueves que el arranque de los trabajos se ha pospuesto a después de la visita del Papa, a pesar de que la previsión inicial pasaba por arrancar a principios de junio. Según ha señalado, la idea era evitar que la Cibeles apareciera vallada en unos días en los que la plaza ha tenido un papel muy protagonista, especialmente durante la celebración de la Santa Misa del domingo.

"Cuando fuimos avanzando, incluso antes de que fuera público, teníamos alguna información de que las fechas probablemente iban a ser estas del mes de junio, con lo cual, estaba previsto que las obras comenzaran después de la visita de Su Santidad", ha señalado Sanz, en referencia a la residencia del Pontífice en la capital.

A partir de ahora, el siguiente paso será la instalación de andamios, que llegará en unas tres semanas. Desde ese momento, Cibeles quedará cubierta durante el desarrollo de una intervención que se alargará alrededor de cinco meses.

Antes de llegar aquí, el monumento pasó por un análisis técnico entre enero y mayo de 2025 que sirvió para conocer mejor su estado. Ese estudio detectó suciedad acumulada, grietas, oxidación en algunas piezas metálicas y ciertos problemas de estabilidad en partes concretas del conjunto.

En ese momento, el Consistorio adelantó que la restauración incluiría la limpieza de la piedra, la eliminación de morteros inadecuados, el tratamiento de juntas, el sellado de fisuras y la consolidación de materiales, además de trabajos sobre elementos metálicos afectados por la corrosión, entre más actuaciones. Todo, con la intención de frenar el desgaste de un monumento que forma parte del paisaje de Madrid desde 1777 y que, a lo largo de su historia, ha sido protegido en épocas como la Guerra Civil, cuando llegó a cubrirse con sacos terreros y una estructura de ladrillo.