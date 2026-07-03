Fanjul dicta 'sentencia': Javier Ortega Smith pasará a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, ha confirmado este viernes lo que ya se predijo ayer después de que una jueza desestimase las medidas cautelares que Javier Ortega Smith había solicitado ante la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox de expulsarle de la formación: Ortega Smith pasará este viernes a ser concejal no adscrito.

La situación se mantenía congelada a la espera de que la Justicia resolviera sobre las medidas cautelares solicitadas por Ortega Smith. Sin embargo, Fanjul ha adelantado que "ayer recibimos por la tarde el auto del juez en el que suspendía las medidas cautelares". "A partir de ahí, pues le pido un informe al secretario general del Pleno y con ese informe dictaré una resolución. Si se cumple todo lo previsto, el señor Ortega pasará concejal no adscrito en el día de hoy", ha dicho exactamente el presidente en declaraciones a los medios de comunicación.

Preguntado también por Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, a su vez expulsados del partido por la dirección nacional, ha indicado que la resolución solo se refería a Ortega Smith y que estos dos concejales llevan "otro procedimiento" y se desconoce "lo que determinará el juez en su caso".

"Si seguimos el proceso tal y como está previsto, en las próximas comisiones ya habrá un concejal no adscrito y el resto pertenecerá al Grupo Municipal Vox", ha explicado.

Ortega Smith recurrirá

Por su parte, Ortega Smith ha advertido de que recurrirá a los tribunales en el caso de que se ejecute la resolución de Fanjul. "Lo desconozco absolutamente. A mí no me ha llegado ninguna notificación sobre una supuesta decisión de enviarme a concejal no adscrito, sacándome de portavoz del grupo municipal de Vox", ha reaccionado al ser cuestionado por la ‘sentencia’.

En caso de ser cierto, ha manifestado el concejal, lo vería como un "verdadero error" y una "injusticia", ya que el auto dictado por la Justicia no resuelve "lo más importante". "Todavía los tribunales no se han manifestado sobre la cuestión importante: si esa expulsión de Vox, que es arbitraria e injusta y vulnera los derechos fundamentales, lo es así o, por el contrario, ha sido acertada y ajustada al derecho como dice Vox", ha añadido.

Es por eso que ha tachado de "precipitada e imprudente" la decisión de convertirle en concejal no adscrito porque, además, recurrirá la resolución que le ha denegado las cautelares en la Audiencia Provincial de Madrid. "Es decir, que ni siquiera es una resolución firme", ha denunciado.

"Esa resolución del secretario general del Pleno o del presidente del Pleno es una resolución que todavía cabe recurso por mi parte, si no estoy de acuerdo con lo que dice. Ante todo esto, me parece una precipitación absolutamente injustificada e innecesaria y me parece que está absolutamente fuera de lugar", ha lamentado en esa línea Ortega Smith.

Desde su expulsión de la formación, Ortega Smith ha seguido siendo reconocido oficialmente por la Presidencia del Pleno como portavoz del grupo, mientras Arantxa Cabello se reivindicaba de forma reiterada como la "portavoz legítima" de la formación en prácticamente cada sesión plenaria.

Esa división también se había trasladado al funcionamiento del grupo en las votaciones de los Plenos. De hecho, este mismo martes, el sector de Ortega Smith y el de Cabello llegaron incluso a votar de forma distinta una misma iniciativa.

Si bien desde que Vox acordó la expulsión de Ortega Smith el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, dejó claro que la decisión correspondía al presidente del Pleno, desde el Ayuntamiento reconocían que estaban abiertos "todos los escenarios", aunque el que cobraba más fuerza era el de que el edil acabara pasando a la condición de concejal no adscrito.