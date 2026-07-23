Vox queda reducido a dos concejales en Cibeles tras la decisión de los afines a Ortega Smith

Dos días después del último Pleno municipal de la temporada, marcado por el disconforme debut de Javier Ortega Smith como concejal no adscrito, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que Ignacio Ansaldo y Carla Toscano seguirán el mismo camino y dejarán de formar parte del grupo municipal Vox.

Según ha explicado este jueves tras la Junta de Gobierno, ambos concejales han presentado un escrito comunicando el desistimiento de las medidas cautelares que habían solicitado tras su expulsión de Vox. A partir de esto, ha señalado Almeida, corresponderá al presidente del Pleno, Borja Fanjul, adoptar la resolución para que pasen a tener "la misma consideración en este momento que Javier Ortega Smith" y, por tanto, la condición de concejales no adscritos.

Aunque el cambio no tendrá efectos visibles hasta después del verano, el alcalde ha precisado que su aplicación práctica se producirá en las comisiones y en el primer Pleno previsto para septiembre. Será entonces cuando la nueva composición quede plenamente reflejada en la actividad municipal. "En el grupo municipal Vox permanecerán dos concejales y fuera del grupo habrá tres concejales no adscritos que salieron elegidos en las listas de Vox", ha resumido Almeida.

La decisión llega apenas 48 horas después de una sesión en la que volvió a quedar escenificada la división interna de la formación. Ortega Smith, que estrenaba su sillón de concejal no adscrito tras el rechazo judicial a sus medidas cautelares, cargó contra su expulsión y llegó a definirse como un "concejal proscrito". Mientras, Ansaldo, aún como concejal del grupo y ejerciendo incluso como portavoz tras la salida de su compañero, calificó la situación como "una de las mayores injusticias" vividas en política.

En paralelo, la concejala del otro "bando" Arantxa Cabello volvió a proclamarse "portavoz legítima" de la formación y denunció que ni ella ni el edil Fernando Martínez Vidal pudieron intervenir en los puntos del Pleno relacionados con el paso de Ortega Smith al grupo de no adscritos.

"Creo que es una cuestión que, con independencia de si uno es de Vox o no es de Vox, a nadie le gusta ver cómo se parte un grupo municipal por la mitad y la trifulca interna que ha habido a lo largo de estos meses. Pero es la realidad y lo que tenemos que asumir desde el Ayuntamiento ante una situación sinceramente inédita hasta este momento, al menos desde que yo entré en el Ayuntamiento de Madrid", ha reconocido ya este jueves Almeida.