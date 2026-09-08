¿Cuándo cierran las piscinas de Madrid? Almeida se plantea retrasar la fecha

Las altas temperaturas se resisten a marcharse en Madrid y el Ayuntamiento ya contempla que las piscinas municipales puedan seguir abiertas más allá del calendario habitual. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado esta semana que el Gobierno municipal estudiará de cara al próximo verano "cualquier opción" que permita mejorar la gestión de estas instalaciones y el servicio que ofrecen, incluido el cierre de la temporada.

Precisamente este pasado lunes, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, reclamaba a Almeida que estudie prolongar esta temporada para adaptarla a los actuales episodios de altas temperaturas.

Preguntado por esta opción el mismo día, el alcalde fue claro: "Nosotros lo vamos a estudiar en todas las circunstancias". Su respuesta abrió la puerta así a que el calendario de las piscinas municipales pueda revisarse, aunque por ahora el Ayuntamiento no ha concretado si finalmente ampliará los días de apertura este año.

Además, frente a las críticas de la oposición, a la que acusó de "quejarse mucho", Almeida destacó que Madrid ha alcanzado este año el mayor número de piscinas disponibles, tanto al aire libre como cubiertas con solárium.

"Esto no es hacer propaganda, es un dato real: nunca ha habido tantas piscinas abiertas en Madrid como este año", aseveró el regidor este lunes durante su visita a la nueva sede de Siemens en España.

A ello se suma también el adelanto de la temporada de baño impulsado por su Gobierno: las piscinas municipales han pasado de abrir el 1 de junio a hacerlo el 15 de mayo, coincidiendo con el Día de San Isidro.