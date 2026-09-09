Transportes corta varias horas la circulación del AVE Madrid-Barcelona

El Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha cortado este miércoles, a partir de las 11:00 horas, la circulación ferroviaria en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona durante dos horas para reparar una catenaria dañada por el temporal en Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona.

Antes del corte, la circulación se estaba realizando por vía única debido a los daños en la infraestructura, una situación que ha estado provocando retrasos de hasta una hora. Es por eso que Transportes ha decidido interrumpir completamente el servicio en el tramo afectado para poder realizar los trabajos, ya que la reparación requiere cortar la tensión eléctrica de la línea.

❗️Alta Velocidad Madrid - Barcelona: Por efectos del temporal el corredor se encuentra con vía única por daños en la catenaria en Sant Vicenç dels Horts. ℹ️ Información actualizada en @InfoAdif. https://t.co/N0jnHVRTei — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) September 9, 2026

Según han indicado con el anuncio del corte, si los trabajos avanzaban según lo previsto y el temporal no provocaba nuevos daños, la circulación podría recuperarse con normalidad a partir de las 13:00 horas.

Finalmente, Adif ha informado que desde las 12:48 horas, una vez finalizados los trabajos de reparación de la catenaria, los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona han recuperado la circulación.

La incidencia se ha registrado en el suministro eléctrico entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat. Adif ha informado durante la mañana de que estaba trabajando para solucionar el problema y ha advertido de que la meteorología adversa en Cataluña podía afectar a distintos servicios ferroviarios.

Para la reparación de la avería de catenaria provocada por la tormenta es necesario interrumpir la circulación en esta línea entre Barcelona y Tarragona durante un periodo aproximado de dos horas. Los trenes con salida de Barcelona retrasarán su salida y aquellos con destino… https://t.co/3CFWJuQhEB — INFOAdif (@InfoAdif) September 9, 2026

Durante esta jornada también se están produciendo retrasos en la línea R2 de Rodalies por una incidencia en la señalización entre Sitges y Vilanova i la Geltrú.

Además, los trenes que circulan entre Tarragona y Reus pueden registrar retrasos por otra incidencia, en este caso provocada por el robo de cable entre Vilaseca y Reus.