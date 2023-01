Un patriota (fiscal)

Jorge Lorenzo no dormía por las noches. Nada de extrañar en un motorista de GP y campeón del mundo que se las tenía que ver en cada carrera con Valentino Rossi y Marc Márquez. A la lucha por la primacía había que sumarle el riesgo del accidente mortal. Sin embargo, había otra causa, más insidiosa y ruin, para que no pegase ojo: la persecución que sobre él desató Hacienda.

El gobierno socialista pretende que en los institutos se hable de patriotismo fiscal y de la responsabilidad social de pagar impuestos. Me parece bien. Ánimo a los profesores a que comiencen la asignatura leyendo la carta de Jorge Lorenzo sobre la inquisición a la que lo ha sometido Hacienda. Del affaire de Jorge Lorenzo con Hacienda se debería hablar no solo en clase de Economía, sino también de Literatura y Filosofía. En Literatura, leyendo su carta para ilustrar El Proceso de Kafka. En Filosofía, como ejemplo de lo que Hayek definía como el camino de servidumbre al autoritarismo estatal aupado a la tiranía de la masa, y la necesaria resistencia.

El comportamiento intrínsecamente totalitario del Estado, como muestra la caza de brujas contra Lorenzo, lo definen los filósofos Girard y Agamben: se señala un chivo expiatorio por parte del poder y se azuza a las masas contra él. Quien mejor definió al Estado fue Nietzsche.

Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y ésta es la mentira que se desliza de su boca: "Yo, el Estado, soy el pueblo".

Y como será difícil que en una clase de "patriotismo fiscal" se lea esta carta, todavía menos en clase de Literatura kafkiana o Filosofía nietzscheana, es importante que los padres las lean a sus hijos para enseñarles cómo gestionar el dinero y enfrentarse al poder depredatorio. Una Educación para la Ciudadanía Fiscal, no la actual servidumbre tributaria, debería empezar por una cita de Immanuel Kant en ¿Qué es la Ilustración?

El ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le son asignados. [Pero] no actuará en contra del deber de un ciudadano si, como docto, manifiesta públicamente su pensamiento contra la inconveniencia o injusticia de tales impuestos. Otro filósofo alemán, Peter Sloterdijk, sostiene en Fiscalidad voluntaria y responsabilidad ciudadana que aquellos que puedan deben exiliarse fiscalmente a un país donde el Estado trate a los contribuyentes como ciudadanos y no como súbditos. Cabe la resistencia civil, aunque sea opinativa o de exilio, contra el fisco.

Jorge Lorenzo sí paga impuestos en Suiza, donde vive habitualmente. El patriotismo fiscal consiste, en primer lugar, en exigir a los políticos y burócratas que respeten el derecho de los ciudadanos al producto de su trabajo con impuestos no confiscatorios. Luego, que los empleen con eficiencia y transparencia. Como defiende Sloterdijk, es hora de que cada ciudadano "deje de considerarse a sí mismo como deudor y actúe como un orgulloso contribuyente".

La impunidad de Hacienda es uno de los modos colectivistas de debilitar al Estado liberal, haciéndolo ilegítimo, y de destruir la sociedad civil, haciendo que los ciudadanos no se sientan comprometidos con el bien común. Los ministros de Hacienda, sean del PSOE o del PP, se ríen en nuestra cara y lo celebran, ganen o pierdan, con champagne del caro que pagamos nosotros. De ello no se siguen simplistas protestas anarcoides, como que los impuestos son un robo. Como detalla Lorenzo en su carta, el Estado es necesario pero debe estar limitado y puesto al servicio de la ciudadanía. Los impuestos deben ser razonables, eficientes y transparentes.

Hay gente que es buena profesional. Otros son excelentes personas. Además, hay quienes suman la profesionalidad con la bonhomía. Pero son muy pocos los que además son hombres valientes. Ser valiente lo define Fernando Savater, que sabe bastante del tema en la teoría y en la práctica. Consiste en "denunciar las fechorías de quienes pueden comprometer su futuro o amargar su presente. O sea, aquellos que no piden permiso para ser libres a los que monopolizan las reglas de cómo serlo impunemente". Como en el caso de Xabi Alonso, Jorge Lorenzo era un deportista magnífico. Como en el caso de Xabi Alonso, también enfrentado a Hacienda, Jorge Lorenzo es un contribuyente valiente y un ciudadano ejemplar. Un patriota fiscal no es el que paga más, sino el que lucha para que la Hacienda sea más justa, eficiente, trasparente y, faltaría más, respetuosa.