Utilizar el terrorismo

La frase es inequívoca y revela más de lo que pretendía. De todas las que han ido soltando los distintos miembros del Gobierno es la más veraz, aunque no por ello la más sincera. "Que nadie quiera utilizar políticamente el terrorismo", abrió la veda Margarita Robles; y quienes la escuchamos notamos en seguida ese detalle delator, esa ingenua construcción semántica que puso en evidencia su torpeza y nos hizo imaginar, quién sabe, si todavía existe un poso de moralidad en su subconsciente, allí donde más difícil tiene Pedro extender sus gases tóxicos.

Porque para virar la carga de la prueba y desviar el foco de la infamia etarra hacia la Oposición pudo haber elegido otras muchas palabras, todas falsas y por lo tanto útiles para nuestro presidente. Pero dijo algo que es verdad. No hizo como Yolanda Díaz, por ejemplo, pidiendo simplemente que se respete "el sufrimiento de las víctimas" y obviando que han sido ellas a través de Covite, no el PP, las que han velado por que los desprecios de Bildu no sean blanqueados esta vez. Tampoco como el propio Sánchez, con esos requiebros retóricos que sólo alguien sin esqueleto ético puede hacer y que le permiten estar siempre en dos sitios a la vez. En este caso, en la denuncia de la utilización electoralista de las víctimas de ETA y en la utilización electoralista de las víctimas del 11-M al mismo tiempo. No. Margarita Robles dijo algo que es verdad. Y, como suele suceder, basta un mínimo de luz para que la tramoya mentirosa de cualquier sofisma se desvele.

Siguiendo la lógica de la ministra de Defensa, cualquier oyente mínimamente honesto salta a preguntarse qué organización ha utilizado políticamente el terrorismo en nuestra historia. Y cuál lo sigue utilizando. Cuál admira a los asesinos, los llama héroes y los recibe con festejos al sacarlos de la cárcel. Cuál ha querido meterlos en sus listas. Cuál, en definitiva, continúa beneficiándose electoralmente de los efectos que provocó incluso lustros después de que las armas fueran abandonadas. Siguiendo la lógica de Robles, el oyente mínimamente crítico no puede más que cuestionarse si no hay mayor utilización política del terrorismo en estos momentos que apoyarse en Bildu.

La cosa en realidad es muy sencilla y se resume en que Margarita Robles tiene razón: a las víctimas se las respeta no utilizando políticamente el terrorismo. Pero cuando esto ocurre, la única forma de protegerlas es denunciando a quien lo haya hecho. La clave que nos demuestra que la Oposición está en lo correcto es que su posicionamiento seguiría siendo preferible aunque quitase votos. Que fuese el mismo en ese caso es otra cosa que tendríamos que ver.