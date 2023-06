Les presento a Gustavo Buster

Yo no como de todo porque soy diabético, pero sí leo de todo porque trato de comprender el definitivo sinsentido del mundo con mi propia cabeza, no con la de nadie más. Desde hace un montón de años, por ejemplo, frecuento con periodicidad semanal una revista electrónica editada en Barcelona, Sin Permiso, publicación que reúne textos elaborados por algunos ilustres restos del naufragio político e intelectual de la vieja extrema izquierda. Sus colaboradores, por lo general gente de una edad provecta, suelen ser académicos adscritos al marxismo clásico, escuela de pensamiento que tiene tanto que ver con la cosmovisión de Podemos como una sonata para violín de Juan Sebastián Bach con el último superventas de C. Tangana.

Ahí suelo toparme con piezas de Francisco Louça, el economista que lidera el Bloque de la Izquierda en Portugal; análisis macroeconómicos de Michael Roberts, alto directivo financiero de la City de Londres ahora opuesto al capitalismo; reflexiones críticas de Adam Tooze sobre las nuevas tendencias globales; y, entre otras, también con las aportaciones de un diplomático español en activo que lleva décadas difundiendo sus escritos tras el seudónimo de Gustavo Buster. Gustavo Buster fue un miembro histórico de la Liga Comunista Revolucionaria, la muy afrancesada versión hispana del trotskismo ortodoxo que se agrupó en torno a la IV Internacional, que, en lo esencial, continúa pensando lo mismo que antes de que su partido, al igual que el resto de la extrema izquierda tradicional, se disolviera en la nada.

Por cierto, Gustavo Buster se llama en realidad Agustín Santos Maraver, ha sido embajador de España ante la ONU, y ocupará el segundo puesto de la candidatura de Sumar por Madrid tras Yolanda Díaz. Hechas las oportunas presentaciones, yo invitaría a todo el mundo a repasar lo mucho que ha escrito Gustavo Buster a favor de los separatistas catalanes y vascos durante los últimos años, sesudas justificaciones de los golpistas del 1 de Octubre incluidas. Quien se anime a hacerlo descubrirá, quizá con algún asombro, que Pablo Iglesias Turrión apenas era un simple aprendiz de tonto útil a su lado. Ya nos lo advirtió el otro Iglesias, el gran Julio: "Unos que vienen, otros que se van, la vida sigue igual".