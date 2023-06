¡Putin ha perdido la guerra!

Los titulares de la prensa sobre la crisis rusa distan mucho de responder a la realidad. Me fijaré sólo en uno de ellos: "Asoma la guerra civil en Rusia". No lo creo, entre otras razones, porque no hay dos ejércitos enfrentados. Sólo hay un ejército pervertido y lleno de infiltrados de la FSB. Es un ejército para un país casi de opereta. Todo es falso. Hueca ideología de la antigua Unión Soviética. Es inverosímil una división más en el ejército que pudiera llevar, más tarde, a una guerra civil. Todas esas conjeturas de los obtusos analistas occidentales son vanas especulaciones. Lo real es otra cosa, a saber, la guerra de Putin contra Ucrania está diezmando al pobrísimo y poco preparado ejército ruso, como ya mantuve aquí antes de comenzar la guerra. Sí, como puede comprobarse fácilmente, lo dije en este periódico repetidas veces: el ejército ruso era y sigue siendo malo, según tuve ocasión de contrastar y discutir con mi amigo el general español en la reserva don Rafael Dávila.

Por eso, precisamente, escribí en varios artículos que la guerra de Ucrania sería la tumba de Putin. Y, en realidad, eso es lo que está sucediendo. Este diagnóstico, por otro lado, no tiene demasiado mérito, porque se limitaba a seguir las opiniones de un general ruso en la reserva, un viejo halcón formado en el antiguo ejército soviético, que se oponía radicalmente a la guerra contra Ucrania. Y es que a veces hay magníficas excepciones, como sería este caso, que confirman la regla: "todo en Rusia es propaganda y mentira". Cartón piedra. Descarto, pues, casi por completo la guerra civil. Otra cosa es que estemos al borde, si no viviendo, un golpe de Estado del ejército contra Putin o cualquiera de sus dobles. Eso empieza a ser una obviedad. Putin cada vez pinta menos, si es que no ha huido de Rusia, o peor, han puesto ya en su lugar a un sosia. Los militares rebeldes, soldados del grupo casi paramilitar de la Wagner, o mejor, dirigidos por el FSB y capitaneados por Yergui Prigozhin, contra el Kremlin han puesto en evidencia todas las contradicciones del régimen político ruso. Una de ellas sobrevive a los propios jerarcas rusos de todas las épocas. Es un anacronismo, originado en la época zarista, y perfeccionado por los soviéticos. Me refiero al enfrentamiento tácito o explícito, a lo largo de toda la historia de ese país, entre la policía secreta y el ejército.

Sí, esa terrible dialéctica, que persigue al pueblo ruso como un veneno, ha vuelto a darse de nuevo con el régimen de Putin: por un lado, la alta cúpula militar no quería la guerra contra Ucrania; pero, por otro, el FSB (Servicio Federal de Seguridad), sucesor del criminal KGB, y, naturalmente, controlado por Putin, apostó por invadir Ucrania, incluso dijeron que no habría guerra, porque tomarían en unas horas el vecino país. Para el FSB lo de Ucrania sería un paseo militar o una "guerra relámpago", recuerden los esfuerzos de Putin por ocultar durante meses a su pueblo la existencia de esa guerra… Pero la realidad trágica de la guerra, las cientos de miles de bajas del ejército ruso, se ha llevado por delante a todos los que apostaron con Putin por invadir Ucrania, empezando por estos de la Wagner y su jefe Prigozhin que estaban pastoreados por los Servicios Secretos y, naturalmente, por el propio Putin de quien dependía todo el tinglado.

Así las cosas, como diría el historiador Boris Cimorra, uno de los hombres más sabios sobre el régimen de Putin en general, y la guerra de Ucrania en particular, parece que el amotinamiento en Rostov, lugar donde tienen su base los soldados de la Wagner, parece un complot del FSB contra la cúpula militar del ejército ruso para hacerla responsable, o mejor, un chivo expiatorio de los fracasos de la guerra en Ucrania. ¿Qué saldrá de este enfrentamiento entre la cúpula militar y el FSB? Si dejo aparte que Putin no controla nada, tres escenarios son posibles de esas negociaciones, expresado con crudeza, entre la policía política y su "mini-ejército" por un lado, y las altas autoridades del Ejército por otro: en primer lugar, podríamos estar ante una operación "interna" para eliminar o apartar del poder a Putin; si es que no está ya apartado, porque en su lugar estaría actuando, reitero, un sosia del viejo funcionario de la KGB. En segundo lugar, habría que retirar de la escena a Prigozhin, el jefe de la Wagner (parece que está camino de Bielorrusia) para hacer fracasar definitivamente la teatral rebelión de Rostov. Y, en tercer lugar, podría estar pactándose un acuerdo secreto entre el FSB y el Ejército para terminar de una vez con la guerra de Ucrania, porque no soportan más los cientos de miles de muertos…Y, además, no hay dónde reclutar más soldados para llevarlos al frente.

El mundo libre quizá saque algo de todo este enredo de un país en decadencia absoluta: la guerra de Ucrania terminará muy pronto, entre otros motivos, porque los únicos que querían hacerla han desertado. En fin, el FSB y el Ejército están pactado, como lo hacen las bandas mafiosas, sus límites de actuación. Esto es todo. Ni guerra civil ni nada que se le parezca. Es la cutrez de siempre en toda la historia de Rusia. Miseria sobre miseria.