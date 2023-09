La amenaza de Pilar Alegría

El día anterior al encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno en funciones, la señora Pilar Alegría —portavoza del PSOE y ministra de Educación del Gobierno de España— coceó un canutazo. Le pidió al líder del PP que se disculpase "por estar insultando día sí y día también al Partido Socialista".

Esa petición de disculpas la repitió en la vacua rueda de prensa que ofreció tras la conversación que ambos mantuvieron en el Congreso de los Diputados. La señora Alegría, que sonríe con rictus, desplegó suficiencia e impostura, las mañas que ocultan su falta de oficio y de discurso político. Gracias a ella sabemos que los "ciudadanos de este país" —ha nacido en Zaragoza, pero le escuece mencionar a España— han votado por el progreso y la estabilidad. Preguntada qué estabilidad asegura un prófugo de la justicia cuyo objetivo es romper la Nación, ella contesta "manzanas traigo". Desdeña a los profesionales que están obligados a escucharla y a reproducir las ocurrencias y patochadas que le escriben. Con excepción de la claque.

¿Cómo entiende la portavoza una relación política que huya del insulto? Lean ustedes: "Seguimos todavía sin obtener ninguna respuesta clara sobre esa amistad, sobre esas relaciones absolutamente turbias del señor Feijóo con un narcotraficante. Y a más, esta cuestión no es una cuestión solamente de campaña electoral, es algo mucho más serio. Lo digo porque no tengo ninguna duda que un dirigente con ese pasado tan turbio y tan complicado fuera dirigente de ningún partido político, a excepción como no del Partido Popular". Literal. "No es una cuestión solamente de campaña electoral". Suena a amenaza.

La Agencia EFE daba cuenta del espíritu deportivo de Alegría al destacar que no solo había desacreditado por completo las propuestas de Feijóo, sino que había entrado en el ámbito personal al destacar el pasado "tan turbio y complicado" del líder del PP. El asesor Luis Arroyo —que compartió con la directora de EFE silla y mantel en el comité de dirección de la Secretaría de Estado de Comunicación de Zapatero—, escribía en un artículo publicado unos días antes de la elecciones del 23J, que había recomendado a Emilio Pérez Touriño "entrar al barro" contra Feijóo en las elecciones gallegas de 2009 y este no quiso hacerlo. ¿Recuerdan ustedes cuando Miguel Sebastián, candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, sacó la foto de la abogada Montserrat Corulla para acusar a Gallardón? Son los mismos asesores. Los que escriben el discurso guerracivilista del PSOE.

The undeclared war es una miniserie que desarrolla un concepto de la doctrina soviética, hoy rusa, enfocado a dominar al adversario mediante la desinformación, la decepción y otros métodos. Ese concepto es el control reflexivo.

En uno de los capítulos, la directora de una cadena de televisión ‘putinesca’ con sede en Londres —Russia Global News— le explica a una reportera en qué consiste su trabajo: "Lo importante no es si se ha falseado. Todo de lo que se informa está falseado de un modo u otro. La gente no se lo creerá y quizá contradiga lo que dijimos ayer, da igual. Lo importante es acostumbrar a la gente a la idea de que todo es mentira. De que no hay verdad. Cuando lo acepten, ganará quien mienta más". En eso están.

Una estrategia que complementa el objetivo de derribar al líder del Partido Popular. Un partido que ha ganado las elecciones generales y gobierna en Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, además de en los principales ayuntamientos. Por si alguien lo ha olvidado. La decepción es parte de la estrategia.

El plan contra el liderazgo opositor sigue la doctrina rusa del control reflexivo en plan casero: se trata de hacer creer a los dirigentes populares que se apuntan al desmoche, que sus opiniones provienen de su libre voluntad. Pura vanidad. Son el acto reflejo provocado por las informaciones e intoxicaciones que buscan imponer la voluntad socialista sobre la de su enemigo.