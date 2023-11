La diferencia entre Junts y Esquerra

Junts y Esquerra no son exactamente lo mismo. Esquerra es un partido separatista. Junts, por su parte, representa una fuerza en esencia indigenista. Suena parecido, pero no resulta idéntico. A ojos de un indigenista, la población de Cataluña puede estar integrada a día de hoy por unos 8 millones de personas (se alcanzó esa cota la semana pasada), pero los miembros legítimos de la nación catalana rondan a lo sumo 3 millones y pico de almas, no más. Una aritmética en extremo restrictiva que posee notables consecuencias políticas a la hora de evaluar la validez teórica de un hipotético referéndum de autodeterminación.

Y es que, en tanto que 5 millones de residentes en el territorio son asimilados por Junts a la condición de extranjeros asentados de modo temporal en Cataluña, a ellos les bastaría para proclamar la independencia con una mayoría del 51% en una votación donde participase menos de la mitad el censo con derecho al sufragio; de hecho, la proclamaron, en 2017, tras una consulta ful en la que el aparente porcentaje de implicación popular resultó andar no muy lejos de esos niveles tan manifiestamente raquíticos. Para la gente de Puigdemont, pues, bastaría a fin de legitimar la separación con lo que ellos entienden por catalanes étnicos (dulcifíquese luego esa definición con cuantos edulcorantes culturales, lingüísticos y etnológicos que se quiera) así lo decidiesen.

Sin embargo, no es esa la postura actual de Esquerra, partido de tradición y raíces también indigenistas, casi en la frontera misma del racismo explícito, pero que ha ido evolucionando hacia una concepción más cívica de la ciudadanía. En el fondo, su desencuentro estratégico remite a una simple cuestión de números. Junqueras cree que hay que convencer al 80%, y a Puigdemont le sobra la mayor parte de toda esa gente. Lo que significa que Esquerra no tiene prisa y está dispuesta a esperar una generación, pero que Junts no va a contenerse más allá de una legislatura. He ahí, en fin, la razón de que no puedan garantizarle 4 años en la Moncloa a Sánchez.