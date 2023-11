Griezmann contra el Real Madrid

Es el mejor jugador de la Liga junto a y por encima de Jude Bellingham y actualmente es el mejor jugador del mundo. Antoine Griezmann no es solo la estrella del Atlético de Madrid sino también la estrella de Francia. Solo así se puede explicar que Didier Deschamps le hiciese jugar los 90 minutos de un 14-0 ante Gibraltar y luego los 90 ante Grecia con Francia ya clasificada. Es la estrella. Insustituible. Es el capitán de Francia, aunque no tenga brazalete, y en España nadie juega tanto como él y en tantas posiciones diferentes. Es el jugador total. Es, por lo tanto, el mejor.

No admito discusión en este sentido. Griezmann es el mejor de la Liga y como tal ejerce de punta de lanza de un Atlético de Madrid que está firmando una temporada espectacular, la cual solo es superada por un colosal Girona y por lo habitual en el Real Madrid, es decir, que gane casi siempre. El gran rival del Atlético si quiere ganar un título es el conjunto de Carlo Ancelotti y el gran enemigo del Real Madrid es... Antoine Griezmann. Así de contundente soy. Con permiso del Girona y con un Barcelona capitaneado por ExcuXavi Hernández, el único equipo que sobrevive a todo es el Real Madrid y ese es el gran rival por el título.

Después del parón y con varias lesiones de gran importancia en estrellas destacadas, analistas del Real Madrid le daban al cartel de favorito a la Liga al Atlético de Madrid y eso, más que pasarle la presión al conjunto de Simeone, me parece, una vez más, una falta de respeto flagrante hacia su propio equipo. Algo, por otro lado, tradicional para dichos analistas. Dije el viernes el Fútbol esRadio que el Real Madrid ganaba fácil al Cádiz y así fue. No hay nada como que analistas digan que "partido trampa", "cuidado", "atención" o incluso "se vienen tiempos duros". El Real Madrid, que no jugó el partido con mis primos del pueblo sino con gente como Rodrygo, Kroos o Modric, pasó por Cádiz con la escoba y se llevó los tres puntos sin despeinarse. Lo que habitualmente pasa cuando todo hace indicar que puede haber un susto, porque el Real Madrid se despista cuando nadie lo espera, no cuando le advierte hasta el tío de la garita de Valdebebas.

El Atlético lleva 31 puntos. Ha ganado 10 partidos, empatado uno y perdido dos. Son números para ir líder de la competición. Tiene a Antoine Griezmann, segundo en el Pichichi con 9 goles, y a Morata, muy cerca con 7. 16 tantos entre sus dos atacantes. Y aún así, con grandes números y con el Atlético jugando muy bien en los últimos meses, el equipo es tercero con el Girona líder y el Real Madrid por delante. Un Real Madrid del que dicen sus analistas que tiene a Joselu y no a Haaland, que Rodrygo estaba mal y que las lesiones le iban a dar un susto en Cádiz. ¡Pamplinas! Estando supuestamente mal, el único partido que ha perdido el Real Madrid esta temporada ha sido ante el Atlético de Madrid. Por eso repito lo dicho anteriormente: el gran rival del Atlético si quiere ganar un título es el conjunto de Carlo Ancelotti y el gran enemigo del Real Madrid es Antoine Griezmann.

Todo el Atlético deberá mostrar su mejor versión para poder levantar algún título este año, es decir, la defensa debe tener regularidad manteniendo el buen hacer de Witsel y el liderazgo de Hermoso. Tampoco vendría mal la pronta recuperación de Reinildo y la ausencia de lesiones de Savic o Giménez. Debe seguir habiendo una lucha mortalmente necesaria entre Riquelme y Lino por un puesto. El medio debe ser regido por Koke mientras los Barrios, Saúl. Llorente y De Paul se matan por los otros puestos. Arriba Morata debe seguir marcando goles con Depay sano más de dos meses al año y con Correa golpeando la puerta para derribarla en momentos necesarios. Oblak, Nahuel, Azpilicueta, Soyuncu, Galán... todos deben ser regulares, pero el verdadero epicentro del éxito gira alrededor de la figura de Antoine Griezmann. Él pone la diferencia entre un buen equipo y uno que aspira a todo. Ataca, defiende, marca, asiste, organiza... ¡Le falta parar! Y si ante el Mallorca el partido está atascado y se tiene que disfrazar de Don Radamel Antoine Falcao Griezmann, pues se hace, 1-0 y tres puntos al zurrón. Por cierto, 18 victorias consecutivas del Atlético en el Metropolitano. Es hora de hablar de los problemas cognitivos de la gente que dice que el Atlético "se aburre viendo a su equipo". ¿Aburrirte viendo 18 victorias seguidas? Lo dicho, problemas cognitivos.

El titular de esta columna es "Griezmann contra el Real Madrid" y lo mantengo sin dudas. Es cuestión de lógica. El Atlético tiene al mejor jugador del mundo y delante de él al equipo que gana estando mal, que gana con lesionados, que gana cuando se supone que están en las últimas, que gana cuando le avisan y cuando no... por eso creo que la batalla es del Atlético de Griezmann contra el Real Madrid de los analistas. Ahora bien, si el Girona sigue así, me como mis palabras y respetos hacia Montilivi. Y si el Barcelona de excuXavi Hernández se deja de ‘peros’, más de lo mismo. Pero todo hace indicar que el gran enemigo será el de casi siempre y con Antoine Griezmann en estado de gracia, incluso jugando todo y sin descanso, el Atlético estará ahí peleando. Eso sí, antes de la Liga, Rotterdam. Final de Champions para el equipo de Simeone. Ganar significa clasificarse y llegar a la sexta jornada sin presión. Hace años que no se ve una cosa así. Se notó el sábado que había Champions el martes. Espero que también se note mañana.