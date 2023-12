¡Dónde el fulgor de la belleza!

El encuentro entre Núñez Feijóo y Sánchez ha vuelto a demostrar la carencia de prudencia política del primero y la maldad del segundo. No son tal para cual. Son dos maldades diferentes con un objetivo común: robar, robar y robar. Roban, sí, España. Sólo quieren mantenerse en el poder, y a España, o sea, a la mayoría de los españoles honrados y trabajadores que les parta un rayo. Son dos jefazos de bandas de cacos. Esto no es cleptocracia sino una cacocracia. El robo a los españoles es la especialidad de estos sujetos tan ridículos como los escritorzuelos que les ríen las gracietas. No tienen proyecto alguno que se salga de cuatro paparruchadas e imbecilidades. ¡Que si la izquierda es no sé qué o la derecha no sé cuántos! Basura.

Lo único real es que se han cargado la esfera pública política. El espacio de la democracia. Es imposible reciclar democráticamente este lodazal. La posibilidad de construir bienes en común, empezando por una idea de país, es decir, de Nación, es poco menos que imposible. Ninguno de los dos tiene una idea de Estado dentro de la Nación. No hay nada que hacer en unas instituciones dominadas y controladas por cacos. Dominan, sí, los cacos y los terroristas en el País Vasco, los cacos y los golpistas en Cataluña y, en fin, no veo nada más que cacos y nihilistas de salón por todas partes. Basta ver quién preside el Congreso de los Diputados para saber que esa institución nace tan muerta como la legislatura. Tampoco la presidencia del Senado es para dar gritos de alegría. Si las personas que ocupan esas altas magistraturas son incapaces de distinguir un banderín de una bandera, ya me contarán qué podemos esperar del resto de la casta política que actúa en esas instituciones. Todos juegan a lo mismo, sí, a que pase el tiempo, mientras ellos se preparan para seguir robando en otro nuevo ciclo de enjuagues y trapisondas. Roban todo y a todos. Roban la idea de Gobierno y de Alternativa política. Roban las ilusiones y la capacidad de entendimiento político y cultural entre los españoles. Roba y roban todo lo que está a su alcance con la boca llena de polvorones y democracia.

Los dos grandes cacos, por si la cosa no había quedado clara, han llegado a un acuerdo, a un pacto de mafiosos, a saber, España no pinta nada; ni siquiera sirve para controlar un órgano de la justicia, aunque mejor sería decir una organización de intereses corporativos, llamado Consejo General del Poder Judicial. Al Partido Sanchista y a la Cosa del PP les da igual esa institución. Sólo quieren jugar con ella para que pase el tiempo. Sí, amigos, los dos grandes jefazos de esta cacocracia han creído que lo mejor es que esta institución la nombre la UE o, en su defecto, cualquier tiradillo de la burocracia europea. ¡Qué vergüenza! A los jefes de esta basura cacocrática sólo les preocupa seguir en el machito y darles un poco de protección a los miles de ladrones políticos que ocupan las instituciones del Estado… ¡Qué bochorno! Y quien no sienta bochorno de ese encuentro, es que es tan miserable como sus jefes.

Y ahora hagamos como si hubiera habido algo de racionalidad en el encuentro entre el dictadorzuelo Sánchez y Núñez Feijóo; sí, pongámonos, a pesar del asco que nos da, en sus respectivas pieles de viejos elefantes. El primero no habrá dejado de pavonarse de su mayoría parlamentaria y el segundo también habrá cacareado que fue el ganador de las elecciones. Son las mentiras propias de cacos. Las mayorías parlamentarias tienen legitimidad si son en beneficio de todos los españoles. No es el caso de la sanchista, cuyo objetivo es amnistiar a delincuentes y romper definitivamente la democracia de España. Y el segundo es un obtuso, sin duda alguna, porque desprecia al único partido que le puede dar la mayoría. La cosa es simple: el del PP le ha regalado tiempo y un poco de legitimidad al dictadorzuelo Sánchez que ha enjalbegado un poco ese pesado cinto de piedra y alambre de espino que ha amasado con los separatistas catalanes y vascos. No veo quién puede romper ese horrible muro que tiene encerrada a la democracia española… Nada espero de esta Oposición. El suave fulgor de la belleza democrática está lejos de quienes cultivan la inflexibilidad de las líneas rectas.