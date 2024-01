Maldita "fachosfera"

A veces, pocas, paso por Colón pensando. La mayoría de las veces paso sin pensar, que es como a mí me gusta pasar la vida en general, pero siempre que termino ahí no puedo más que detenerme y admirar la amplitud inmensa de una plaza que es como un almacén desordenado de fetiches "fascistoides" con los que avivar temores "progresistas". En ese punto exacto de la esfera que es la tierra se sostiene el cielo de Madrid y del mundo, me temo, porque sólo un poco por debajo está el descubridor de América haciendo un gesto con el dedo como si fuera un padre amenazante. "Quieto parao, que como vaya yo no te descoloniza ni Ernest Urtasun", parece estar diciéndole. Ahí también se encuentra un cúmulo de piedras garabateadas, posible yacimiento antiguo de lo que debió ser la primera civilización de fachas de la historia. Ahí hay una cabeza enorme y blanca de mujer, que no sé muy bien qué representa pero seguro que es machista, etnocéntrica y patriarcal. Por ahí se desarrolla un tráfico ruidoso e implacable, como un atropello criminal de ideas nazis. Ahí hay una bandera gigantesca doblemente autoritaria, pues invisibiliza minorías mientras se impone por la fuerza a un supuesto todo de españoles que no es tal. Yo supongo que cada una de esas cosas fue colocada allí un buen día a modo de atrezzo para una foto que poder agitar de vez en cuando para llamar a la gente al colegio electoral.

Luego, un poco por pereza y otro poco por ingenuidad, nadie recogió el decorado, lo que permitió que los viandantes se fueran acercando a él dubitativamente, igual que indígenas asustados, con el riesgo que eso tenía de que terminasen recordando que hubo un tiempo en el que allí vivieron la victoria del Mundial. Hoy la "foto de Colón" no es más que el vestigio antiguo de un pasado en el que todo era más fácil de explicar.

Porque, ¿cómo explicar sensatamente esta actualidad loca e ingobernable, como de melena de Puigdemont? Para los socialistas, los días en los que una imagen valía más que mil palabras a la hora de delimitar las trincheras ideológicas en las que se parapetaba el fascista se agotaron en el minuto en el que se hizo necesario pactar con los compañeros del "Le Pen español" para gobernar. No es extraño que en la desesperación del momento a algunos les haya dado por ponerse a filosofar. Así interpreto yo la salida del otro día de un Pedro Sánchez al que Zapatero debió decirle que no tuviese miedo de dar rienda suelta a su imaginación. Un consejo que ha sacado de la calle a infinidad de adolescentes problemáticos, por lo menos en las películas que a mí me gustan, pero que en la cabeza de nuestro atribulado presidente lo máximo que consiguió rascar fue una nebulosa ambigua a la que le costó trabajo hasta bautizar.

¿Qué es esa "fachosfera" de la que habló? se preguntarán. Sus adláteres de la prensa afín no tardaron en explicarnos que lo que presenciamos no fue ninguna flatulencia mental, lo cual al menos nos habría permitido disculparle entre sonrisas cómplices y ademanes bruscos para apartar el olor, sino que viene de un enjundioso concepto acuñado por no sé qué francés, como si algo así nos tuviese que tranquilizar. El problema, sin embargo, es que leída la definición uno no sabría cómo explicarles que a quienes estaban describiendo realmente es a estos sediciosos catalanes que tontearon con Putin y que no ponen las cosas fáciles ni para dejarse amnistiar. Sánchez mencionó que los fachorros a los que se refería pretendían "derrocarle" desmovilizando a su electorado. Todo vil y antidemocrático, como se ve. Yo sigo esperando el día en que la revelación le pille en directo. Me gustaría contemplar, por mero afán científico, el momento exacto en el que caiga en su propia trampa dialéctica y ya no pueda ocultarse ni a sí mismo que los fachas con verdadero poder para derrocarle no necesitan una nueva cita electoral.