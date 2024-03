Malvados necios

Qué puede esperarse de leyes que hace gente que ayer no mismo empleaba "infundir" por "difundir", Sánchez dixie, y "andanza" por "andadura", Montero pixie, si se me permite emplear el latín de Carmen Calvo. Vayamos por partes.

Recurrir a una directiva de la Unión Europea para que los delitos de terrorismo en ella descritos sean los que queden fuera de la amnistía puede sonar a ingenioso, pero no lo es. Las directivas no están para ser aplicadas, sino para ser transpuestas. Ésta describe lo que en la Unión Europea ha de ser terrorismo en todo caso. Es una legislación de mínimos a la que tienen que atenerse los códigos penales de los 27. Debidamente transpuesta, lo que hacen los tribunales españoles es aplicarla a través de la norma nacional que la incorporó. No pueden considerarse normas diferentes porque una, el Código Penal, es trasunto de la otra, la directiva. La remisión que a ella hace la ley crea así muchísimos problemas de interpretación. Podría incluso defenderse con fundamento que, con la actual redacción, ha quedado fuera de la amnistía todo delito que en España sea considerado de terrorismo.

Decir que, para que quede fuera de la amnistía el delito de traición, ha de ser perpetrado en el marco de una agresión de un Estado a otro tal y como la entiende una resolución de la ONU, no sólo complica las cosas para Puigdemont, sino que hace que en la práctica el huido sea inamnistiable por este delito. Cree el PSOE que como esta resolución excluye toda injerencia no violenta queda fuera la que pudo cometer Rusia. Pero olvida que sí incluye, como no podía ser menos, la "amenaza" de emplear la violencia. Y qué otra cosa es la oferta de enviar 10.000 soldados para defender a la futura república catalana. Por otra parte, todas las acciones rusas dirigidas a la desinformación durante el procés fueron tan hostiles como una intervención armada y, si la resolución de la ONU no contempló esta clase de actividades, es porque entonces eran técnicamente imposibles, aunque es evidente que están incluidas en el espíritu de la resolución. En cualquier caso, hay margen suficiente para interpretar que la traición que pudiera haber cometido Puigdemont está, con este texto, fuera de la amnistía.

Y en cuanto a la malversación, decir que se entiende que no es en beneficio propio cuando el dinero público se malversó en el procés va contra la razón porque, ¿cómo no va a ser en beneficio propio una malversación destinada a hacerle a uno jefe de un Estado nuevo? Es obvio que, al menos Puigdemont, malversó en beneficio propio. Pero es que también lo hicieron todos los que esperaban, gracias al procés, obtener alguna clase de prebenda en forma de cargo en la nueva república.

Si quieren amnistiar a todos los delincuentes implicados en el intento de golpe de Estado, que lo hagan, sin excluir ningún delito, por odioso que sea. No lo hacen porque saben que la Unión Europea no lo toleraría. Pero no se dan cuenta de que no hay forma de que, por ley, lo rojo sea verde y lo infame, noble. Más malos y más tontos y no nacen.