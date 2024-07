¿Son idiotas los franceses?

Comienzo a redactar esto sin todavía saber si se habrá impuesto la extrema derecha de Le Pen o la extrema izquierda de Melenchon, pero con la certeza de que habrá fracasado ese amorfo centrismo extremadamente hermafrodita en términos ideológicos que encarna Macron. Un asunto, el de la tan previsible derrota por goleada del establishment en las urnas, que anima a preguntarse en voz alta si los electores franceses son idiotas. Y es que, como siempre que el pueblo soberano insiste en desobedecer y acaba votando a los que tanto se le advierte que no debe hacerlo, todas las alarmas, empezando por los índices de las principales plazas bursátiles, se encenderán de nuevo en Europa a lo largo de la semana entrante.

De ahí, pues, lo muy pertinente de interrogarse hoy sobre si son estúpidos los votantes que, como ahora los franceses, tanto se empecinan en llevar la contraria a los expertos. Yo suscribiría esa tesis, la de que el soberano es idiota, si la idiotez se distribuyese de modo homogéneo en las urnas (pues cuando se sostiene que el electorado puede ser víctima de manipulación por muy hábiles líderes populistas que cuentan para sus fines con el apoyo de poderosos medios de comunicación, lo que en realidad se está queriendo decir es que es idiota).

Ocurre, sin embargo, que esa distribución resulta de lo más heterogéneo. Así, en París nadie vota a Le Pen, mientras que arrasa en los departamentos más deprimidos de la Francia decadente y periférica. De lo cual sólo cabría inferir que todos los franceses inteligentes, los que no se dejan manipular por los medios, viven en París y sus alrededores, mientras que los idiotas optaron en su día por residir en los territorios del interior empobrecido. La otra posibilidad, claro, sería que tantos franceses hayan optado por las papeletas de la Agrupación Nacional o por la del Frente Popular no porque encarnen a pobres tontos incapaces de identificar a los que representan sus intereses, sino porque están jodidos. ¿Y si fuese la élite, empezando por la de los medios de comunicación, la que no entiende nada?