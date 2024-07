A usted le quieren hurtar 2.328 euros

La Lofca, ley que fija los criterios de financiación por los que se rigen las autonomías comunes, esas vulgares de la España de segunda división integrada todavía por quince territorios a estas horas, es como el latín que manejaban los curas de antes: también está ideada con el objetivo de que los feligreses no entiendan nada. De ahí la enrevesada complejidad técnica del contenido, algo que blinda su deliberada vocación secretista incluso frente la malsana curiosidad de gente con formación económica de grado universitario.

No obstante, pillar cómo funciona lo del dinero de las autonomías es, en el fondo, algo muy fácil. De hecho, basta con acusar recibo de una simple cifra de dinero. Y la cifra en cuestión resulta ser esta: 2.910 euros. Porque, quédese el lector con la copla, 2.910 euros por barba viene a ser la cantidad promedio anual que recibimos los quince territorios de la España común y corriente, según se desprende de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, los correspondientes al ejercicio fiscal de 2021. Y los genuinos españoles pata negra, esto es, vascos y navarros, ¿cuánto se llevan ellos? Bueno, pues únicamente un 80% más de dinero que usted.

Como quien no quiere la cosa, vascos y navarros reciben 5.238 euros al año ( 2.328 adicionales). Per cápita, huelga decir. Así las cosas, ese partido que por alguna razón incomprensible todavía insiste en llamarse socialista anda hoy muy feliz y contento ante la expectativa de que los 2.328 euros de más que se levanta cada vasco y cada vasca, al igual que cada navarro y cada navarra, también los agarren en el País Petit. En fin, ¿qué quieren que les diga? A estas alturas, como voy para viejo, me permito pensar que si mis compatriotas del resto de España resultan ser lo bastante idiotas como para permitir que me regalen esos 2.328 euros extra (no puedo renunciar a ejercer de catalán, aunque sea a efectos administrativos), la culpa sólo será suya. Yo creo que más clarito, agua.