La UE y la premiada incompetencia de Ribera

Ha tardado más de tres semanas en comparecer y cuando por fin lo ha hecho no ha sido más que para eludir cualquier responsabilidad y endosársela por completo al Gobierno valenciano. Así se puede resumir la vergonzosa comparecencia de la todavía ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera en el Congreso para supuestamente dar explicaciones de las actuaciones de su ministerio y de los organismos que de él dependen ante la tragedia de la DANA.

No pudiendo negar que organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Aemet dependen de su ministerio, ni pudiendo negar tampoco su obligación de emitir avisos y proporcionar datos en tiempo real, ha culpado, sin embargo, a Protección Civil, dependiente de la Generalidad, de no trasmitirlos a la ciudadanía "con rapidez y claridad". Lo que no ha dicho la ministra es que hasta tres veces la CHJ desactivó la alerta de peligro de desbordamientos en el barranco del Poyo, que fue el que provocó la inmensa mayoría de víctimas mortales, y no avisó hasta las 18.43 horas del fatídico martes 29 de octubre.

Lo que tampoco ha dicho la ministra es que, tras la tragedia que ha costado la vida a 219 personas en la Comunidad Valenciana, la CHJ no tuvo reparo en decir que su función era la de supervisar los caudales y aportar información al respecto, pero no emitir alertas.

Sin embargo, al mismo tiempo que Ribera tenía la desfachatez de defender las actuaciones de la CHJ y de Aemet, se ha sabido que su ministerio, a través de la Confederación, ha encargado un contrato de emergencia para la instalación "con urgencia" de un Sistema de Alerta Temprana (SAT). Este, del que carecía la cuenca afectada por la Dana, hubiera permitido reforzar el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y hubiera permitido "anticipar el tiempo de respuesta de las cuencas hidrográficas y reducir el tiempo de aviso a las autoridades competentes en protección civil".

Pero, sobre todo, la mayor desfachatez de Ribera es no dar explicación alguna por haber anulado en 2021 "el proyecto de encauzamiento y drenaje del Barranco del Poyo". Lo único que ha hecho a este respecto es achacar a Rajoy la suspensión de infraestructuras que Ribera no ha retomado durante sus seis años al frente del Ministerio. Y eso, a pesar de que un informe de su propio Ministerio sobre el "seguimiento" del "Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar" admitía la problemática en el barranco del Poyo, incluso recordaba que se han producido "68 inundaciones históricas, más de 10 desde el año 2000". Vamos, como para culpar ahora de todo a Mazón, a Rajoy o al cambio climático.

En cualquier caso, este simulacro de explicación o de comparecencia de Ribera en el Congreso le ha servido, lamentablemente, para que el PP europeo levante la suspensión de su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición limpia, Justa y Competitiva. Gracias al lamentable acuerdo de esta formación, a la que se ha opuesto el PP español, con los socialistas de S&D y los liberales de Renew, Raffaele Fitto, candidato de Giorgia Meloni, será, por cierto, vicepresidente de Cohesión y Reformas mientras que Olivér Várhelyi, candidato de Orban, también formará parte de la próxima Comisión con una cartera reducida. Vamos, que el partido de Sánchez, cuando le conviene, no tiene reparos en levantar su "cordón sanitario" a la denigrada "extrema derecha"…

El tiempo dirá si la bochornosa actuación de Ribera al frente del ministerio merece un reproche penal por un delito de omisión del deber de socorro, por el que ya ha sido denunciada por Iustitia Europa. Lo que ya es evidente, sin necesidad de llegar a esos extremos, es que la negligente actuación de la ministra, si no castigada, lo que no debe ser es premiada. Y eso es, lamentablemente, lo que ha ocurrido con quien no mereciendo haber sido ministra del Reino de España va a ser ascendida a vicepresidenta de la Comisión Europea.