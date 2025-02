El Atlético mató a Manolete con la chaqueta de Simeone

Titular extraño el mío, ¿verdad? Sí, cierto. No puedo negar que viendo lo que he escrito alguien puede pensar que se me ha ido la cabeza o que nada tiene que ver un tema con el otro. Pero este titular se acerca peligrosamente al momento que se está viviendo alrededor del Atlético de Madrid con esta especie de guerra entre blancos y rojiblancos que, sinceramente, a mí me da cada vez más pereza por lo que viene desde fuera que por lo que generan ambos equipos.

En las últimas horas, tanto en la previa como durante y por supuesto al final del derbi, se han vivido auténticas atrocidades informativas. Desde un titular en el que se asociaba un doble apuñalamiento al Metropolitano cuando los hechos habían ocurrido a 50 minutos andando del estadio rojiblanco, pasando por la forma en la que Simeone cogía la chaqueta llegando al Bernabéu. Ojo a lo que acabo de contar. Basado en hechos reales, no me lo invento. Doble apuñalamiento a 50 minutos del Metropolitano y titular: "Junto al Metropolitano". Ahí no quedó la cosa. Antes del partido, el Cholo cogía la chaqueta con tres dedos y algunos lo asociaron a una "peineta al Real Madrid". ¡Madre mía del amor hermoso! Por cierto, con solo 5 minutos haciendo un poco de periodismo, tampoco mucho, encontrabas 3 o 4 fotos iguales de Simeone llegando al Metropolitano cogiendo la chaqueta de la misma forma. ¡Periodismo de investigación!

En fin, empiezo a creer que se puede llegar a acusar al Atlético de matar a Manolete con la chaqueta de Simeone. No estamos lejos de ese punto. Igual que tampoco estamos lejos de que al Atlético se le diga que está en plena crisis de resultados en los derbis por su supuesta "falta de ambición". Si yo les digo que el Real Madrid lleva sin ganar al Atlético en Liga en el Bernabéu desde 2021, ¿a quién creen que le falta la ambición? Si yo les digo que de los últimos seis derbis, el Atlético ha ganado 2, empatado tres y perdido solo uno, ¿a quién creen que le falta la ambición? Estos son datos, no teorías, sin embargo, aquí el análisis es que el que tenía que ganar sí o sí en el Bernabéu era el Atlético de Madrid. Lo dicho, no doy crédito últimamente.

Ahora bien, estoy de acuerdo en lo de que el Atlético podía ganar en el Bernabéu. Yo personalmente lo he visto ganar en Chamartín varias veces por 1-2 con prórroga, dos 0-1 con goles de Griezmann o Costa y también otro 1-2 con Arda marcando el definitivo. Se puede ganar y se ha ganado. De hecho, sigo pensando que con un poco más de precisión el Atlético ganaba el sábado, pero ni un pero al esfuerzo de todo el equipo durante los 90 minutos. Fue una parte para cada equipo. Un señor derbi. Aunque a mí personalmente el punto me sabe a poco porque como he dicho ya he visto ganar varias veces al Atlético en el Bernabéu. No me parece algo extraordinario, la verdad. Aún así, este punto sirve para seguir de lleno en la pelea por la Liga, porque no se olviden de que muchos ya hacían cálculos de dejar al Atlético a 7 puntos hace una semana y ahora la clasificación no luce ni mucho menos así. El Atlético está ahí y eso, seguro, molesta.

Por otro lado, me gustaron los comentarios de los jugadores atléticos. Llorente : "No nos vamos satisfechos". Giménez: "Nos sabe a poco el empate". El Atlético quiere más y ese es el camino. De donde sí deben alejarse es de debates absurdos. En mi caso no discuto cosas que considero absurdas. Pisar a un rival dentro del área es penalti y lo es ante la Real Sociedad en San Sebastián con Vinícius como con Lino en el Bernabéu. A su vez, clavarle los tacos a Pablo Barrios es roja. Y por último decirle "Fuck you" al línea es expulsión. Si en tu universo de teorías, conspiraciones e inventos no lo son, móntate una liga y juega solo, pero a mí no me molestes.

Ya para terminar, no vaya a ser que a mí también se me acuse de matar a Manolete, dos cosas. La primera es que Julián Álvarez tiene el pulso que necesita un Atlético grande. Primer derbi en el Bernabéu y penalti a lo Panenka. Olé por Julián. Y segundo, algo que no me gustaría tener que mencionar y que, por suerte, fue un hecho aislado. Vergonzosos los insultos y las amenazas que sufrimos en la zona de prensa del Bernabéu varios compañeros y yo. Germán Carrara y Marcelo Doval, periodistas argentinos, un servidor y un chico de solo 18 años que estuvo presente en el partido junto a nosotros. Gritos de "esto es culpa vuestra" en el penalti, "prensa, hijos de puta" o "estáis todos comprados". Tras el empate tuvo que intervenir la seguridad. También insultaron a este chico de 18 años que estaba a nuestro lado. Una vez nos dijeron de todo y entre nosotros hicimos gestos de "da igual, nosotros a lo nuestro", se calentaron aún más y nos acusaron de estar vacilándoles. El resto de aficionados no daba crédito y se comportaron a las mil maravillas, todo sea dicho. Lo más preocupante de esto es que nadie de la zona de prensa hizo nada de nada ni a favor del Atlético ni a favor del Real Madrid. Aún así, esta clase de gente, que por suerte son pocos, ven normal amenazar e insultar a la gente por, según ellos, ser culpables de sus teorías. Inventarse cosas genera violencia, que nadie lo olvide. En fin... partido a partido.