Los antisemitas de TVE no saben escribir (y Melody lo paga)

RTVE convirtió a la "diva" Melody en un chivo expiatorio con un pedo antisemita mal escrito. Este sábado, antes de que arrancara la final del Festival de Eurovisión, La 1 emitía un vídeo de 16 segundos en el que aparecían escritos los siguientes enunciados: uno, "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", y dos, su inexacta traducción en inglés, "When human rights are at stake, silence is not an option. Peace and Justice for Palestine". En el primero, el siervo audiovisual público del Gobierno se manifestaba en contra de "los derechos humanos": "frente a" es una locución prepositiva que indica una confrontación; en el segundo, a favor de ellos: "Cuando los derechos humanos están en juego…", etcétera.

Evidentemente, no estamos ante un caso de esquizofrenia, sino de incultura, de no saber escribir, que es un mal terrible y ampliamente extendido por el ecosistema mediático patrio. Con toda la razón del mundo, al cirujano se le exige que sepa operar; al aparejador, que dirija adecuadamente una construcción, y así. Sin embargo, al profesional de la información en general y, en particular, al periodista, sobre todo, al televisivo, sólo se le exige que sea de parte y que entretenga, ya sea irritando, ya sea colmando con saliva al mecenas –casi siempre, político– que le ha ubicado en tal o cual tertulia, cuando no en varias. De ahí la proliferación de expertos en "derecho canónigo". De ahí el ilógico "frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción". Verás tú cuando quien haya escrito semejante esputo descubra lo que es la Semántica. Esa noche no duerme.

Transijo relativamente bien con la vileza o el sectarismo, siempre y cuando estén bien expresados. Creo que a un periodista se le puede disculpar por canalla o vendido. Lo que es imperdonable es que sea un canalla o un vendido ágrafo y, para más inri, mantenido con impuestos. Contemplo el "frente a los derechos humanos…" de la RTVE de La familia de la tele y de Broncano e, inevitablemente, recuerdo la carta póstuma de Petronio a Nerón en Quo Vadis?: "¡Salud, augusto, y no cantes; asesina, pero no hagas versos; envenena, pero no bailes; incendia, pero no toques la cítara!". Añado: al menos, págate la maldita cítara tú.

Posee cierta poesía –otra cosa es que sea de la buena– el sacrificio eurovisivo de Melody: la artista que se presentaba, como explicaban en el ente público, con una canción sobre "una mujer empoderada" –cómo no iba a ir en la nómina la matraca feministoide–, fue ejecutada con un ejercicio fanático de cojonudismo. Cojonudismo progre, pero cojonudismo: el Renfield José Pablo López y su tropa tornáronse en trasuntos judeófobos de don Rodrigo Quesada, el honrado y tozudo protagonista que encarnaba Paco Martínez Soria en Don Erre que erre. Ya pueda decir la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tefilá, ya pueda quedar la candidata, que hizo una correctísima actuación, tercera por la cola: el dogma es el dogma, y que arda Troya.

Tiempo habrá de, si la ocasión se presenta, poner a los españolitos que le brindaron los 12 points a la candidata israelí, Yuval Raphaël, víctima de la masacre de Hamás del 7 de octubre –salvó su vida porque se escondió entre cadáveres–, al otro lado del muro. O, por qué no, de que se les traslade "desde el río hasta el mar". Yolanda Díaz y Sira Rego están más que acostumbradas a utilizar semejante infamia. Frente a los derechos humanos, pues claro. Esta vez sí.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.