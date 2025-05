La batalla del poder: o más polarización o trágala

Son simpáticos los comentarios políticos de Antonio Machado, en su Juan de Mairena, aunque prescindibles casi todos ellos para estudiar la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Tampoco son de gran utilidad para orientarnos en nuestro tiempo, pero, a veces, hallamos algún párrafo que pudiera servirnos para pensar qué pasa en España aquí y ahora. He aquí una de esas frases, cuya máxima aspiración es convertirse en concepto político, que pone el poeta el boca de su heterónimo Juan de Mairena: "Recordemos otra vez el consejo maquiavélico que olvidó Maquiavelo: ´Procura que tu enemigo no tenga nunca razón. Que no la tenga contra ti. Porque el hombre es el animal que pelea con la razón; quiero decir que embiste con ella. Te libre Dios de tarascada de bruto cargado de razón'". Embestir con la razón. La cosa es dura, pero eficaz para mantenerse en el poder sin legitimidad alguna. Es el caso de Sánchez.

Sí, acierta el poeta, el brutal Pedro Sánchez está cargado de razón, cuando dice que él solo gobierna contra la facho-esfera, o sea, contra el PP y VOX. Y la Oposición, ingenua como el Maquiavelo machadiano, contesta que ella se dirige a todos los españoles; más aún, los cándidos peperos se ofrecen a Sánchez para hacer grandes pactos en España como los que tiene en la Unión Europea. Ahí tienen, por ejemplo, a Moreno Bonilla, en Andalucía, en comandita permanente con el PSOE; por cierto, me mandan un meme, una caricatura, una imagen del Presidente de la Junta de Andalucía arrancando sañudamente un olivo, que nada tiene de graciosa, parece que este sujeto se ha sumado con delectación a la locura del sistema energético sanchista: arrancar olivos y poner paneles solares. ¡Bochornoso! Pues bien, este Moreno Bonilla, un personaje proclive a no enfrentarse con sus adversarios, será el encargado de la ponencia política del PP en su próximo Congreso. ¡Da miedo! Es un hombre que no quiere, dice, polarizar a los españoles. Malo. No entiende nada. Poco enfrentados estamos, nos tratan como borregos. No quieren en modo alguno los dirigentes peperos enfrentar, polarizar, dividir a la sociedad española en buenos y malos. Se equivocan. Ellos estarán siempre en el otro bando. Sánchez es astuto y embiste con la razón. Los del PP cuando la tiene ni siquiera la utilizan. Tragan.

Si los del PP siguen por esos derroteros, nunca le ganarán a Sánchez el poder. ¿Qué hacer entonces? Seguir la intuición de Machado: procurar que el enemigo no tenga nunca razón; en nuestro caso, será necesario embestir con la Razón, o sea, reconocer que la sociedad española aún no está suficientemente polarizada, enfrentada y dividida de verdad, y sin medias tintas, en todos los ámbitos y circunstancias. El día que lo esté, entonces esos melifluos que dirigen el PP tendrán que intentar ponerse al frente de la gente de bien que sólo quiere democracia y expulsar a los bandidos y los chulos del poder. O la sociedad española se enfrenta a quienes mantiene en el poder a Sánchez o esto no tiene remedio. Nadie espere que el PP y VOX unan sus fuerzas para sacar del poder a quien lo ejerce sin legitimidad alguna. Eso nunca lo harán los dirigentes de esos partidos, sencillamente, porque no quieren admitir que Sánchez embiste con razón: gobierna contra más de la mitad de España, a pesar de haber perdido las elecciones y de cometer todos los días mil barrabasadas. O la Oposición se opone de verdad o esto sigue siendo un circo para que se diviertan los delincuentes.