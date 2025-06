Theo va al Atleti, el cuento para reírse de la afición colchonera

Jamás pensé que escribiría esta columna porque jamás pensé que se volvería a relacionar a un jugador como Theo Hernández con el Atlético de Madrid. De hecho espero y deseo que todo lo que se está contando sobre el francés sea un intento de él y de su agente de moverse por el mercado llamando la atención a gritos para sacar más dinero de cualquier equipo que no sea el colchonero. ¿Por qué? Porque Theo Hernández se ha reído del Atlético de Madrid, no una, sino varias veces y encima lo ha hecho sabiendo el daño que hacía y lo que iba a provocar.

Repasemos un poco el palmarés de Theo Hernández. No, no hablo de Champions u otros trofeos sino de las veces que se ha reído del Atlético de Madrid. Theo arrancó su andadura en Vitoria. Cuando el equipo que apostó por él planeaba su vuelta, el señor Hernández decidió negociar con el Real Madrid y finalmente irse al cuadro blanco. Cuando ganó la Champions, apenas sin jugar, Theo dijo que habían pasado por Neptuno en la celebración y no habían visto a nadie. Puede que ese sea sin duda su gran éxito en el Real Madrid porque la afición blanca solo le recuerda por eso, no por su fútbol. Después, ya en el Milan, se divirtió de lo lindo en Instagram junto a Brahim, otro madridista, disfrutando un poquito más de la cuenta de haber ganando al Atlético. Ese es Theo Hernández, que a nadie se le olvide.

Repasadas las humillaciones de Theo hacia el Atlético de Madrid nadie en su sano juicio apostaría por el regreso de un jugador así. Repito, el Atlético no habla nada de este tema, sí el entorno del jugador y espero que las ganas de Theo en volver a Madrid acaben igual que las ganas que tengo yo de ganar Roland Garros y Wimbledon.

Poniéndome en el peor caso posible con Theo fichando por el Atlético, me gustaría saber en qué momento el cuadro rojiblanco ha dejado de tener orgullo dentro del propio club. Si esto acaba pasando, no sé en qué momento Gil Marín y compañía han decidido convertirse en Tamara Falcó con Theo Hernández haciendo las veces de Íñigo Onieva. Al Atlético se los ponen, lo ve todo el mundo, le piden volver y acepta sin mostrar orgullo alguno. Mucho hacer anuncios de fidelidad y luego eres capaz de fijarte en un jugador que tiene una Champions del Real Madrid tatuada en la pierna.

A todo esto.... ¿Alguien se cree que Theo tiene algo aún de rojiblanco? Theo tiene de colchonero lo que Julio Iglesias de virgen y lo único que le une ahora mismo al Atlético es su desgana por el mal rendimiento del Milan y la ansiedad que le entra por verse jugando en Arabia con 27 años. Por supuesto que sería un fichaje potente para la defensa, mejoraría lo que hay y daría un plus al ataque, pero tampoco estamos hablando de un carrilero por el que haya que vender el alma. No estás arrastrando el escudo por el suelo sin orgullo por un jugador estelar que cambiará el sino de tu club. Solo hay que ver que, supuestamente, el único rival del Atlético por Theo es el Al Hilal. No es el City, la Juve, el Inter, el Barcelona o el PSG. El supuesto rival del Atlético por Theo es el Al Hilal. Con eso se dice todo.

Además no entiendo qué pretendería el Atlético con este fichaje respecto a su propia afición. Ya has cometido el error de no fichar a nadie en el pasado mercado invernal cuando ibas líder y estabas vivo en todas las competiciones. Ahora tampoco aflojas la pasta antes del Mundial de Clubes. Y encima pretendes rematar la faena firmando a un jugador que el 99% de la afición del Atlético de Madrid tiene atravesado. ¿Cuál es la idea? ¿Enfadar todo lo posible a la afición, enturbiar el ambiente y arrastrar el escudo? ¿Quitar la placa de Courtois y poner una de Theo? ¿Esa es la idea? Fíjate que yo no soy de los que anuncian todos los días el apocalipsis en Twitter, pero en esto no habría defensa posible.

Espero que todo esto acabe con Theo en cualquier sitio que no sea el Atlético ya que sí es así, al menos del minuto 1 al 90, habrá que desearle lo mejor por el bien del equipo y no está el club para ser de nuevo una ONG. Si ya no cuela el famoso vender antes de comprar mucho menos vendería el vender tu orgullo para comprar a Theo Hernández. No le vendría nada mal a la directiva del Atlético, si finalmente se confirma que esto esta ocurriendo, ponerse unos cuantos vídeos de Theo riéndose del equipo que le dio la primera oportunidad. Porque los cuentos de Teo va al parque, al médico o al mismísimo infierno hacen bastante más gracia que el cuento de terror y traición llamado Theo vuelve al Atleti.