Más grave es la amnistía

Los compañeros y compañeras socialistas necesitan consuelo y mimitos. Están muy dolidos, muy tocados, super afectados por lo de Cerdán, antes Santos. Pobres, no se lo esperaban. ¿Quién se lo iba a decir? Un socialista corrupto. Y eso de repartirse las mujeres... Mal, muy mal. El partido feminista. ¿Quién se lo iba a imaginar? Puteros en el PSOE. Sólo falta que salga lo del tema porque ahí hay tema seguro. No falla. Es la misma historia socialista de siempre. Don Ángelo, el chófer de la coca y aquella lapidaria frase de Carmen Calvo: "Nosotros administramos dinero público y el dinero público no es de nadie". Además y como ha dicho Sánchez ¿qué pasa con los corruptores? Eso, eso, los corruptores, proclaman campanudos los más egregios miembros del equipo de opinión sincronizada.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE lo tiene claro. Que Cerdán la ha cagado y con eso ya estaríamos. Del autor de "si quieren ayuda que la pidan" y "yo estoy bien" llega "son las cinco y no he comido" y "aquí estamos". La tesis de Sánchez es que al menos no gobierna la derecha, esa derecha a la que acusa de ser mucho más corrupta que la izquierda porque la izquierda es luz y todo lo demás, tinieblas.

Alivio en el socialismo. Sánchez no tira la toalla. Eso de la corrupción es la única asignatura que ha suspendido para septiembre. En todo lo demás, matrícula de honor. España va como una moto y no vamos a correr el riesgo de convocar elecciones para que gane la derecha. Y cuando le preguntan si no le habían avisado de las andanzas de Cerdán va y responde que pensaba que eran maledicencias como lo de su mujer y su hermano. Pero lo sabía. Como para no saberlo.

Algunos de los socialistas que no salen de su asombro y se declaran totalmente compungidos también decían que era imposible que Sánchez blanqueara a Bildu, que amnistiara a los golpistas a cambio de los votos para su investidura o que negociara con Puigdemont el desmantelamiento del Estado cediendo la recaudación de impuestos o el control de las fronteras y la inmigración. Pero la mayoría de esos socialistas, por no decir todos, García Page incluido, han acabado transigiendo. Y quienes son capaces de vender España o de aceptar que se venda a los separatistas vascos y catalanes con tal de mantener sueldos públicos y comisiones no se van a poner exquisitos porque uno, tres o muchos socialistas se vayan de picos pardos pagando el pueblo y trinquen a manos llenas mientras amenazan con anular a los jueces, desmantelar a la Guardia Civil y cerrar los medios que publican sus fechorías.

Los pactos con Bildu, extensión política de la banda terrorista ETA, y con los separatistas supremacistas y golpistas de Cataluña son mucho más graves que las obras completas de Ábalos, Cerdán y Koldo García. En esos acuerdos de investidura hay mucha más corrupción que en colocar a una "sobrina" en una empresa pública o ponerle a la señora una cátedra en la Complutense. No hay comparación posible. La amnistía es peor y no ha pasado nada.