El imán de Torre Pacheco

Sucede que Cartagena, como cualquier ciudad o villa española que se precie, cuenta con su propio imán para atender a los habitantes de fe musulmana. Pero ocurre que el imán de Cartagena no reside en Cartagena. No, el imán de Cartagena, cierto Said Mehdi, quien por más señas resulta ser un islamista radical sobre cuyo perfil peligroso ya advirtieron en su momento las autoridades del Reino de Marruecos al Gobierno español, vive con su familia en… Torre Pacheco.

Por lo demás, Mehdi no es, ni mucho menos, un imán cualquiera. Y ello porque también ejerce como líder religioso de la Federación Islámica de la Región de Murcia, entidad muy vinculada al principal partido político islamista de Marruecos, una organización ilegal que responde por Justicia y Espiritualidad. Unos vínculos que llegan a ser incluso de tipo familiar, pues el Mehdi de Torre Pacheco está casado con la hija de uno de los principales jefes de Justicia y Espiritualidad dentro de Marruecos, un tal Mohamed Abbadi.

A propósito de esa estrecha relación, no pasó inadvertido para las fuerzas de seguridad de Mohamed VI que otro importante imán afincado en Murcia, Mounir Benjelloum, por entonces presidente de la Comisión Islámica de España, se desplazara en persona a Marruecos para acudir al entierro del fundador de Justicia y Espiritualidad. Por cierto, toda esta información es pública. Está disponible para cualquier periodista que quiera trabajar, en la cuenta de X correspondiente a Juan Ángel Soto Gómez, un profesor universitario murciano. De nada.