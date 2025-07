Sánchez y una Nación sin debate

Vaya vacaciones que se va a pegar Pedro Sánchez. El hombre cree que lo ha aprobado todo. Y con matrícula. No hay política que se le resista. No hay dato que no controle. Ni relato que no domine. España bajo su mandato es otro país. Çien millones de turistas al año no pueden estar equivocados, ha dicho ufano en su tradicional discurso de fin de curso.

Todo va bien. Mejor incluso, sostiene el esposo de Begoña Gómez. Los datos económicos son espectaculares. La renta media de los hogares ha subido un 9%, el consumo ha crecido, la mayoría de los trabajadores tiene contrato fijo, se ata a los perros con longanizas y los gatos comen latas de caviar. Una cosa extraordinaria. Como los fondos Next Generation. Todos para España. Y a fondo perdido, asegura el presidente.

El país es el pasmo del planeta. En todo. Un caso único en el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción, el fomento de la transparencia, la adaptación al cambio climático, la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Mientras tanto, la sanidad pública contrata cientos de miles de psicólogos por hora y porque la salud mental es importante y la instrucción pública experimenta un auge nunca visto de la mano de la ministra Pilar Alegría. Son los mundos de Yupi de nuestro amado líder. Por si no fuera suficiente, está encantado de su política internacional, que considera firme y coherente, en sintonía con la opinión pública.

Sin embargo, en medio de este idílico panorama no hay que perder nunca de vista los riesgos a los que se enfrenta el progreso. La posibilidad de caer en la complacencia es uno de ellos, comenta de pasada. Pero 'no preocuparse', ahí está él, "velando por los intereses de la mayoría social frente a los privilegios de las élites" o dando un "respaldo sin entusiasmo" al acuerdo arancelario con Trump.

Para acabar, felicita las "merecidas" vacaciones a los españoles cuando a la mitad del personal o más no le alcanza ni para ir al pueblo. No tiene enmienda. Se ríe de todo y de todos mientras se inventa cifras y datos que sólo tienen sentido en su cabeza, como eso de que España es la quinta economía "sostenible" del mundo. Cerdán ya es historia. Ni se acuerda ni quiere acordarse. Sánchez ha vuelto. Está dispuesto a mandar sin presupuestos. Los debates sobre el estado de la Nación ya no existen. Le dan pereza.