Tiene Pedro Sánchez dos óscares que no son precisamente de Hollywood y entre los que resulta difícil elegir: por un lado Puente, al que cariñosamente hemos dado en llamar el Oscargután por sus exquisitas maneras oxfordianas, la sutileza de su verbo y, hay que decirlo también, la delicadeza angelical de sus gestos versallescos.

Y por el otro está López, ese hombre de simpatía tan pura como su encanto, a su vez sólo comparable a la complejidad de su pensamiento. Un Ovidio con la capacidad de convencer de un Demóstenes, un seguro electoral que ni Reagan, un Churchill en defensa de sus principios, aunque el hombre no haya sabido todavía encontrar unos principios que merezcan tal nombre.

Por ahora López no tiene un apodo tan atinado como el de su tocayo Puente, pero aquí estoy yo para tratar de solucionar esta triste carencia y, desde la más absoluta de las modestias pero con total vocación de servicio público, les cuento mi propuesta: llamémosle Óscar Trólez.

A ver, ya sé que mentir a todas horas y en todos los temas es un rasgo común de este Gobierno al completo, vaya novedad pensarán ustedes, pero la torpeza con la que trata de engañarnos el líder del PSOE madrileño, lo burdas que son sus trolas y la tristeza gris con la que las cuenta merecen un reconocimiento especial.

Su última irrupción de paquidermo en la cacharrería de X es un buen ejemplo de ello: publica un gráfico completamente trucho, manipulado de forma tan burda que hasta un niño de diez años se da cuenta y, para rematar el esperpento, asegura que la Comunidad de Madrid recibe recursos "del Gobierno de Pedro Sánchez" como si fuesen sus graciosos miembros y miembras del Consejo de Ministros lo que se rascasen sus bolsillos y le hicieran unos cuantos bizums a Isabel Díaz Ayuso.

A ver, Oscar Trólez: el dinero que recibe la Comunidad de Madrid desde el Estado es sólo una parte de lo que los ciudadanos de Madrid pagamos en impuestos. Repito: solo una parte, que no pasa nada, aquí nadie piensa que nuestros compatriotas ens roben, pero que encima de pagar tengamos que poner la cama –pongo un ejemplo relacionado con la prostitución para que me entiendan en el PSOE– pues va a ser que no, chulerías las justas.

Pero así es Óscar Trólez, no da para más y parece que ni puede ni quiere evitarlo. Está bien, no hay por qué preocuparse: antes o después le daremos su merecido en las urnas… si es que llega a presentarse, que a este paso no lo tengo nada claro.

