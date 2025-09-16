Proteger a quienes nos protegen

Pocas profesiones tienen tanto peso como las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos mantienen a salvo, a menudo con gran riesgo personal, y son los primeros en dar la cara cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso, desde Grupo del Partido Popular Europeo hemos decidido escuchar las demandas de la policía y de la guardia civil y elevarlas al máximo nivel hasta conseguir que su profesión sea reconocida como profesión de riesgo a nivel europeo. Este reconocimiento es una demanda que un sindicato de policía español trajo al Parlamento Europeo y que desde el PP hemos recogido para convertirla en una prioridad para nuestro partido a nivel europeo. Tanto es así que hemos celebrado una cumbre de alto nivel, con el comisario de Interior Magnus Brunner y expertos de toda Europa, poniendo esta agenda sobre la mesa.

La violencia está aumentando en Europa y, por ende, la presión sobre quienes nos protegen, que necesitan la máxima protección posible. Además de riesgos como el agotamiento, estrés postraumático y otros problemas de salud mental. El reconocimiento legislativo como protección de riesgo reforzaría su protección social y jurídica y proporcionaría un marco común para mejorar sus derechos.

La criminalidad aumenta y Europa tiene que reaccionar. En primer lugar, escuchar y colaborar con las fuerzas del orden. Al igual que los líderes empresariales orientan los debates sobre competitividad o innovación, nadie conoce mejor la delincuencia que quienes luchan contra ella a diario. Su experiencia en materia de seguridad interior, incluida la lucha contra la delincuencia grave y organizada, alimentará nuestros numerosos trabajos legislativos futuros, en particular sobre Europol, la lucha contra el abuso sexual infantil en línea o la directiva sobre el tráfico de armas de fuego. Su experiencia es especialmente valiosa a para encontrar un equilibrio entre las necesidades operativas de los agentes y la elaboración de políticas a nivel europeo. La seguridad es una responsabilidad nacional, pero es imprescindible una mejor coordinación europea.

Lamentablemente, los delincuentes saben muy bien cómo explotar las libertades que tenemos en Europa. Siete de cada diez de las redes delictivas más peligrosas de Europa cuentan con múltiples nacionalidades, y ocho de cada diez se infiltran en empresas legítimas. Para ayudar a la policía a combatirlas, exigimos la plena aplicación de las leyes contra el blanqueo de capitales para rastrear los flujos financieros ilícitos y cortar los recursos de los delincuentes. También pedimos mayores poderes para incautar los activos delictivos. Debemos restringir la circulación de los miembros de bandas, mediante prohibiciones de entrada y restricciones para los ciudadanos de la UE condenados por delitos graves. También es necesario un marco jurídico común para impedir que las personas investigadas, con vínculos probados con redes delictivas o consideradas peligrosas por las fuerzas del orden, puedan viajar libremente, incluso sin haber sido condenadas.

Debemos recordar a la gente el papel fundamental que desempeña la policía cada día, no solo para mantener la seguridad en nuestras calles y proteger a las víctimas, sino también para defender nuestros valores y el modo de vida europeo. Algunos, especialmente en la izquierda, la reducen a un mero instrumento de represión. Pero la verdad es que la policía está en primera línea frente a las amenazas a las que se enfrentan nuestras sociedades y son quienes protegen nuestra forma de vivir. Desde el PPE vamos a trabajar hasta conseguir medidas concretas que aumente su protección.

Manfred Weber es presidente del Grupo PPE y del PPE

Dolors Montserrat es vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE