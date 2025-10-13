Trump, líder mundial de la democracia

Viva María Corina Machado. Viva Venezuela. Y Viva Donald Trump, porque sin él en la presidencia de EEUU, sin su ayuda, según ha reconocido la propia María Corina, jamás hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz. La ganadora de las elecciones de Venezuela, perseguida por la tiranía de Maduro, es generosa con Trump, pero sobre todo es realista. Sin su ayuda no llegará a la presidencia de Venezuela. ¡Cuánto podrían aprender de esa actitud los críticos de centro, derecha y derecha populista en España! Seamos claros y honestos. Digan los "críticos" de Trump, esos que reconocen todo lo que ha hecho este hombre para detener la guerra de Gaza, pero no le dan entidad de estadista, ¿quién está llamado en el mundo, si no es Trump, al liderazgo mundial a favor de la democracia? Es obvia la respuesta. Dejen, pues, de distorsionar su figura con un antiamericanismo ridículo. Callen entonces estos tibios críticos de Trump. Estudien y aprendan. Lean en sus libros y repasen su paso anterior por la Casablanca. No olviden las opiniones de Kissinger, que algo sabía de política internacional, sobre la coherencia política e intelectual de Trump.

Claro que lo de Israel y Gaza es un resultado, un efecto, pero también el origen de un nuevo orden internacional, que está siendo trazado desde hace diez meses con gran precisión. El plan de paz es importante, pero no se entendería bien si lo desligamos de la política de Trump en el mundo, especialmente en Oriente y China. La coherencia de esa política salta a la vista, aunque sus críticos no quieran reconocer la interrelación entre los escenarios de una nueva geopolítica mundial. Por fortuna, hoy, judíos, moros y cristianos, más aún el planeta entero, comen en las manos de Donald Trump. Dios sea alabado. Amén. En 10 meses el mandatario republicano le ha dado la vuelta al mundo. Hoy el planeta tierra es mejor que cuando él llegó a la presidencia de EE.UU. Ha traído sobre todo esperanza. También Paz. Ha traído realidad. Política. Trump está en las antípodas del providencialismo que le acusan esos melindres de la derecha española que defendían a Kamala Harris, y aún defienden con la boca chica al Partido Demócrata.

Trump ha conseguido terminar con ocho guerras. Y, sin embargo, aquí, en la España sanchista, el anti-trumpismo sigue cacareando idioteces contra el estadista más importante del siglo XXI. Así es esta tierra de María Santísima. Sus élites políticas e intelectuales son las más obtusas del mundo civilizado. Y el pueblo, sin duda alguna, cada vez se aproxima más a esa escoria política e intelectual. España, sí, es el país más encanallado de Occidente, incluso los muchachitos que empiezan a reconocer las bondades de Trump en Oriente Medio, le niegan que sea el líder, el dirigente, más importante del mundo. Pobres. No se enteran de nada. En cualquier caso, bienvenidos sean al mundo de la normalidad y del sentido común esos anti-trumpistas arrepentidos, porque han tenido el mérito salir del antro o caverna "intelec tual" en que se ha convertido España. Aunque no sacaré músculo para que este personal dé el paso definitivo para ver lo evidente, la grandeza política de Trump, o sea, no citaré ni una sola de mis columnas sobre la inteligencia política de Trump, publicadas en este periódico desde hace más de un año, tengo la obligación intelectual ante mis lectores de repetir públicamente que lo de Gaza ha sido el resultado de mil acciones de Trump y, sin duda, la primera de todas fue inutilizar el poder de los comunistas rusos y chinos en la zona, y la última implicar a todos (sic) los países árabes en el asunto. ¡Qué más quieren los anti-trumpistas arrepentidos para reconocer lo obvio: Trump es el líder político más grande del mundo!