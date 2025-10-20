Que la fuerza nos acompañe, autónomos

Compañeros autónomos: sea cual sea el rincón de la galaxia en que estéis, estemos, urge que nos juntemos y organicemos, hagamos una colecta para echarle gasolina sin plomo al Halcón Milenario y empecemos a hablar de una resistencia seria. Que sí, que el imperio contraataca. Que nos quieren subir las cuotas otra vez. Porque sí, porque les sale de la punta de la capa. De la de Darth Vader.

¿En qué momento el Estado del Bienestar degeneró así, empezó a coger hechuras de Estrella de la Muerte? Si ya era triste ver cómo los ministros y ministras imperiales jugaban a subir el SMI -pero con trampa, que luego a los que lo cobran se les va la mitad en impuestos, como el Premio Planeta- y a reducir la jornada laboral (ay qué me da la risa: ¿qué jornada laboral ni que leches tiene un autónomo que trabaja de sol a sol?), lo que dicen que quieren hacer ahora ya no es que sea una injusticia. Es que puede ser una matanza. El último que apague el sable de luz.

Los autónomos no son, no somos, los hijos tontos de la galaxia, como parecen pensar estos. Somos un aviso del futuro. Del que nos espera a todos como sigamos así. Fingiendo que se puede seguir engordando indefinidamente el gasto público -que no necesariamente social-, sangrar sistemas solares enteros a impuestos y que no se va a notar que eso tiene cada vez menos retorno. En Francia ya están a punto de celebrar las mociones de censura que hacen semana sí, semana no, a la luz de las velas, como en tiempos de María Antonieta. Sucede que ya no pueden pagar las pensiones, pero no se atreven a decirlo. Y así van cortando cabezas para disimular.

Hace tiempo que vengo diciendo que la próxima revolución, o guerra de las galaxias, no será entre pobres y ricos, entre izquierdas y derechas: será entre los que mantenemos a la Administración y los que cobran de ella. Que es verdad que la Administración necesita funcionarios, oiga. Eso no se discute. Sí podríamos discutir si tienen que ser tantos y cobrar tanto, vista su productividad. Que a veces tienes la sensación de que aquí sólo trabaja en serio el ministerio de Hacienda. Esos hasta se pasan de estajanovistas a veces.

Menos asesores para todo, menos cargos de designación a dedo, menos ayudas dadas sin mirar, a quien a veces no lo necesita -mientras cada vez más verdaderos necesitados viven colgados de la brocha o directamente en la calle- y más auditar los recursos y en qué se gastan. Lo que no puede ser es fundírselo todo en malas políticas y, cuando se acaba, venir a por más.

Decía que los autónomos somos una especie de mensaje, de aviso del futuro. De lo que va a acabar pasando con todo el mundo si seguimos así. Despilfarrando y mintiendo. Por ejemplo: hace falta una cara dura durísima para ir diciendo que es "injusto" que los pensionistas cobren pensiones más altas que los salarios de los jóvenes (o de los no tan jóvenes, no te jode). ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿Subirían mágicamente los salarios por bajar las pensiones? No, ¿verdad? A lo mejor subirían si se dejara de freír fiscalmente a las empresas fingiendo que es para pagar las pensiones. Mentirosos. Cuando el Estado se preocupe de ayudar a llegar a final de mes a los precarizados perpetuos y perpetuamente mal retribuidos, como millones de pensionistas de este país llevan años haciendo con sus hijos y nietos, podrán empezar a darles y a darnos lecciones de redistribución de la riqueza. O de la pobreza.

¿Nadie más se da cuenta de cómo van preparando el terreno para la estafa piramidal de la Historia? ¿Para no pagar las pensiones cuando llegue la hora de la verdad? A ver, no te lo van a decir así. No te van a decir que no te la pueden pagar, se liaría una demasiado gorda. Pero empezarán con las rebajas con cualquier excusa: que si sobre el papel te tocaría tanto, pero como tienes un piso en propiedad (pagado con tu esfuerzo, leches), pues te toca un poco menos. Otro poco menos si tienes hijos en edad laboral. Otro poco menos si vives demasiados años. Etc.

Asalariado, pensionista: cuando veáis las barbas de los autónomos pelar, poned las barbas a remojar. Porque lo que nos pasa a nosotros os acabará pasando a todos vosotros, algún día, si no ponéis, no ponemos, pie en pared a tiempo. Porque lo que vosotros cotizáis no se guarda en una huchita que lleva vuestro nombre, celosamente guardada para cuando os jubiléis. Lo que vosotros cotizáis hoy se funde mañana. Y si os jubiláis pasado mañana, que Dios reparta suerte. Que si no hay, no hay.

Los autónomos sabemos eso porque llevamos años pagando a cambio de nada. Ni vacaciones, ni días libres pagados, ni más atención sanitaria o social de la que recibe cualquier inmigrante que acabe de llegar. Y no, oigan, esto no es antipolítica ni es xenofobia. Es sentido común.Hacienda somos todos, pero no somos tontos.

Ser de izquierdas en un sentido noble no debería consistir en gestionar así de mal y echarle la culpa de todo a la "ultraderecha". Igual que ser de derechas no debería consistir en prometer bajar los impuestos que la izquierda sube y, cuando llega, descubrir que la caja está vacía y que no puede ser. Hay que empezar a hacer las cosas bien desde ya, desde ayer. De lo contrario se nos va a acabar tragando a todos un agujero negro muy profundo.

Con los autónomos el imperio se atreve porque, por definición, somos un ente social y político indefinido, desperdigado y difícil de unificar, a diferencia de ciertas masas salariales sindicadas, que lo tienen más fácil para actuar en bloque. A lo mejor ese es el problema, esa es la gran debilidad. Que no hay dos autónomos iguales y por eso cuesta tanto defenderse. O que nos defiendan. Pero sinceramente creo que el primero que lo haga, el primero que lo logre, se ganará el cielo del liderazgo. Incluso de salvador de la galaxia. Con suerte, hasta del Estado del Bienestar. Antes de que lleguen los chinos.