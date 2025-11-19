La danza hipnótica del ministro que "se interesaba por las saunas"

Como Roy Batty, he visto cosas inimaginables. A Óscar López bailando, por ejemplo, durante la sesión de control de este miércoles. Alberto Núñez Feijóo, que firmó una buena intervención parlamentaria, le recordaba al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública aquellos días, no tan pretéritos, en los que buscaba información comprometida sobre Pedro Sánchez: "Se interesaba por las saunas de su suegro cuando era menos sanchista". Entretanto, el socialista ejecutaba con su cabeza una coreografía nerviosa, desgarbada, hipnótica, girándola primero a un lado, luego al otro. Una vez. Y otra. Y otra. Como un cruce entre los perrillos de juguete que se ponen en los coches y los bolos humanos del Grand Prix. Mientras tragaba saliva y reprimía el tentador impulso de aflojarse el nudo de la corbata. Pocas horas después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil colocara a Santos Cerdán como líder de una millonaria red de mordidas. Minutos antes de que el Supremo le pusiera en libertad provisional.

DJ UCO pinchó el "Woke Up This Morning" de Alabama 3 –la canción de Los Soprano– en Ferraz, 70, Leire Latre sacó a bailar a Antonio Hernando y López teme ser el siguiente en salir, forzado, a la pista. Por su parte, Feijóo quiere ver a todo el mundo moviendo las caderas. Cuantos más, mejor. Por ello, su pregunta al presidente la extendió a "todo el Gobierno" y a "todos los socios": "Se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. Para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?". Sánchez, precavido, recurrió al hueco estribillo de "tolerancia cero frente a la corrupción" y a su España va bien. El líder de la oposición, disfrutón, hizo sangre con el bailongo López –si esto es un rival para Ayuso…– y repasó los greatest hits más recientes de la presunta corrupción socialista: "La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. (…) Haga lo que quiera con su partido, pero no va a convertir a España en una cloaca". El yerno de Sabiniano se escabulló por lo fácil, o sea, mirando a Valencia: "Lleva usted un año aplaudiendo a Mazón, y viene a dar clases de qué, ¿de ejemplaridad? Mírese en el espejo".

La puigdemontonera Nogueras aportó poco y la condenada por enaltecer el terrorismo de ETA María de las Mercedes Aizpurúa exigió la oficialidad de la selección vasca de fútbol, demanda que el jefe del Ejecutivo no le negó. Ester Muñoz, a la viseprecidenta: "Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía quince años, fue al mejor concierto de su vida, el de Guns N' Roses. Pero Guns N' Roses no vino a España hasta en el 93. Miente hasta para hacerse el moderno". Va una pequeña corrección friqui a la portavoz popular: el primer concierto de la banda estadounidense en suelo patrio fue el 30 de junio de 1992, en Sevilla; su primer concierto en Madrid, el 6 de julio de 1993.

Miguel Tellado, gozándolo con Leire, a Bolaños: "Ahora la llaman Antoñita la Fantástica. Como Antoñita la Fantástica hable, se cae todo el tinglado que tienen enfrente. ¿Qué tiene de ético todo este montón de corrupción?". El ministro ministril, escocido: "Les va a devorar la ultraderecha. Están a tiempo: socialdemocracia o barbarie". Cayetana Álvarez de Toledo: "Los que pactan con los bárbaros son ustedes". La portavoz adjunta del PP pasó de Cerdán y se ciscó en el informe del abogado del TJUE sobre la amnistía, "una afrenta a la verdad, una ofensa a la inteligencia y un desprecio a España, las tres especialidades del ministro para la corrupción democrática". El socialista vaticinó que "la ley de amnistía será también ratificada por el Tribunal Europeo". La popular: "El presidente ya ha absuelto al fiscal general, ¿y usted sabe lo que va a hacer el TJUE?". Bolaños: "¿Lo dice usted, que dijo que el Supremo pararía la amnistía, que dijo que el TC lo haría, que dijo que Europa no permitiría la amnistía? Tiene credibilidad cero". Qué contenta debe de estar la Paqui.