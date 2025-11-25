El Sahara, Marruecos y el diputado del PPolisario

"A la memoria de mi padre, Francisco Jiménez Santana, víctima de atentado terrorista sufrido el 10 de enero de 1976, por el Frente Polisario en la cinta transportadora de fosfatos de la empresa Fosbucraa". Así comienza la Tesis para el grado de Doctora que Lucía E. Jiménez-González presentó en junio de 2021 en la Universidad Carlos III de Madrid. "Como también para la memoria póstuma de los pescadores españoles ametrallados, secuestrados y desaparecidos en alta mar".

Durante trece años, entre 1973 y 1986, el Frente Polisario atentó contra los trabajadores de las minas de Fosbucraa, en el Sahara, y los pescadores que faenaban en aguas del banco sahariano. Un total de 281 españoles murieron, según se detalla en la denuncia que la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo registró en la Audiencia Nacional el 23 de mayo de 2021.

El pesquero El Junquito fue ametrallado desde tierra por terroristas saharauis. El 22 de septiembre de 1985. Mataron al contramaestre Guillermo Batista. Hundieron el barco y capturaron a los seis miembros de la tripulación. La fragata Tagomago de la Armada Española acudió al recibir el SOS. En la emboscada murió el cabo José Manuel Castro. Tras lo sucedido, el Gobierno de Felipe González ordenó la expulsión de España de los representantes del Frente Polisario. Los islamistas polisarios (el Islam es la religión del Estado y fuente de la Ley. Constitución de la RASD 2015 art. 2) no han pedido perdón por los asesinatos de nuestros compatriotas.

Viernes 21 de julio de 2025, Pabellón 10 de IFEMA en Madrid. "Hoy en el 21 Congreso Nacional del PP recibimos a un invitado muy especial, al delegado en España del pueblo Saharaui. Hoy, buenos amigos, compromisarios de muchas partes de España, nos encontramos con Abdulah Arabi y le hemos dado nuestro abrazo a ese pueblo hermano". Carmelo Barrio, diputado del PP por Álava, recibía al dirigente del Frente Polisario . Identificar "pueblo" con "un movimiento o partido" es propio de discursos totalitarios. El Frente Polisario es al pueblo saharaui lo que Hamás al pueblo palestino.

Es posible que el señor Barrio –" el diputado saharaui del PP "- correspondiese a la invitación que dos años antes le habían cursado para asistir al XVI Congreso del Polisario en el campamento de Dajla, en Tinduf (Argelia). Celebrado en enero de 2023, el diputado popular encabezó una delegación con otros amigos de la paz y los derechos humanos: Pernando Barrena, de EH Bildu (condenado a dos años por pertenencia a ETA); los dirigentes del PCE José Luis Bueno y Jon Rodríguez Forrest, el podemita Gustavo Angulo, entre otros. El Congreso del Polisario aprobó "escalar la lucha armada" e intensificar los ataques contra el ejército marroquí. Carmelo Barrio presentó sus respetos a Brahim Ghali, presidente de la RASD (que todavía le debe 45.000 euros al Hospital San Pedro de Logroño). Olvidó mencionar a los españoles asesinados por el Polisario. Exigir reconocimiento y reparación.

El pasado 18 de noviembre, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba el acuerdo adoptado por los grupos políticos, a propuesta del PP (el PSOE se abstuvo; en ocasiones acierta), por el que se exige al Gobierno el pago de 7 millones de euros al Frente Polisario y "garantizar el respeto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas en todas las actuaciones y decisiones del Gobierno relativas al Sahara Occidental". Un pellizco de monja del Grupo Popular al Gobierno. ¿Pensarán que apoyar la causa saharaui y enemistarse con Rabat da votos? Recuerda a las críticas de Sánchez a Israel y su apoyo "al pueblo palestino".

Sucede que justo un día después -31 de octubre- de que 15 diputados populares, encabezados por el señor Barrios, instasen al Gobierno español a "respetar las resoluciones de la ONU" y apoquinar siete millones de euros del contribuyente al "pueblo saharaui" (léase Brahim Ghali), el Consejo de Seguridad aprobaba la Resolución 2797 (2025) . Redactada por EE.UU., mandata al Secretario General para "facilitar y conducir las negociaciones tomando como base la Propuesta de Autonomía de Marruecos". En palabras del embajador de Francia en el Consejo de Seguridad, "el presente y el futuro del Sahara Occidental se enmarcan dentro de la soberanía marroquí".

No sé, pero creo que es razonable suponer que el representante de Estados Unidos y los otros diez miembros del Consejo de Seguridad que votaron a favor (Rusia y China se abstuvieron, Argelia se ausentó) no tienen sus móviles con un Pegasus marroquí que les ha pillado unos vídeos en las saunas del suegro de Sánchez. Así que, quizá sea el momento de considerar que el Gobierno español acertó en el fondo aunque fracasó en las formas y que, como afirma el embajador del Reino Unido, la propuesta de autonomía de Marruecos de 2007 es "la base más creíble, viable y pragmática para una solución".

Siguiendo en los USA, es posible que el señor Feijóo no sepa que el pasado 24 de junio se registró en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la proposición H.R.4119-Polisario Front Terrorist Designation Act . Dicen los cuatro congresistas proponentes (tres republicanos y Jimmy Panetta, demócrata por California) que el apoyo iraní al Polisario ha avanzado del entrenamiento al suministro de armamento letal. Que miembros de Hezbolá sirvieron como instructores en los campamentos de Tinduf: uno de ellos habría "orquestado la incursión de Karbala en Irak en 2007 que mató a cinco soldados estadounidenses". Piden información "de las relaciones, el apoyo, la financiación y las asociaciones del Frente Polisario con Irán y Rusia" y que, llegado el caso, se le designe como organización terrorista extranjera. Está pendiente. No sé yo, pero quizá le deberían decir al diputado Barrio que ande con ojo.

Por cierto, ¿han visto al presidente Trump con ese islamista peligroso que es alcalde de Nueva York? Le recibió en el Despacho Oval de la White House el 21 de noviembre. "Algunas de sus ideas son, en realidad, las mismas que tengo yo. Coincidimos en mucho más de lo que hubiera imaginado. Quiero que haga un trabajo excelente y le ayudaremos a que lo haga", dijo Trump. Para que se fíen.

