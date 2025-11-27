¿Qué es un fiscal progresista?

Según leo en la prensa, la silla del aforado inhabilitado va a ser ocupada por una fiscal progresista. Pero yo no sé en qué consiste eso de ser un fiscal progresista, igual que también ignoro qué rasgo identitario específico distingue a, por ejemplo, un sexador de pollos progresista de otro en el que no concurra tal atributo. Aunque, no obstante carecer de certezas robustas al respecto, intuyo que lo que se ansía transmitir al enfatizar el progresismo de Peramato, la inminente agraciada, es que se trata de alguien que no tiene el carnet del PSOE, pero como si lo tuviera.

Tampoco sé por qué en España se considera tan necesario que los jueces y los fiscales sean como las amebas, que carezcan por completo de ideología política alguna. De ahí que la izquierda siempre mire de reojo a los togados conservadores, o sea, a los simpatizantes del PP, y viceversa. Pero los profesionales del Derecho resultan ser humanos, no amebas. Y los humanos, al menos a partir de un grado mínimo de inteligencia, solemos disponer de cosmovisiones de matriz ideológica que dotan de sentido a nuestra lectura subjetiva del mundo. Lo que estoy intentando decir es que da igual que Peramato sea progresista, conservadora, libertaria, marxista-leninista, vegetariana o adventista del séptimo día. La gente de aquí no lo suele saber, pero dos de cada tres jueces alemanes en activo, la mayoría del gremio, resulta ser militante de algún partido político.

Lo del progresismo, exactamente igual que lo del conservadurismo, no tiene ninguna importancia. E insistir en ello es una tontería. Porque el problema de la Justicia en España no es que esté o deje de estar politizada. El problema de la Justicia en España es que, al margen de su eventual progresismo o conservadurismo, no puede ser independiente en sus escalones superiores, los mejor pagados y de mayor estatus, esos a los que todos los miembros de la profesión ansían llegar algún día. Y seguirá sin ser independiente mientras PSOE y PP no renuncien a controlar el CGPJ. La progresista Peramato será más de lo mismo.