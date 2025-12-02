Paco Salazar y el chiste del concejal de Cuenca

Uno de los chistes favoritos de Paco Salazar es el del concejal de Cuenca que contaba, con su duende inigualable, el maravilloso Chiquito de la Calzada. Grosso modo, un tipo aparca en prohibida su Seat 600, manda callar a todo aquel que se lo reprocha, la Guardia Civil se lo lleva a comisaría –"No te va a salvar de la multa ni Perry Mason"–, el detenido le dice al comisario: "No sabe quién soy yo, soy un concejal de Cuenca", el comisario le dice que, en Madrid, un concejal de Cuenca "no es más que un mojón", y este responde: "Y en Cuenca también, ¡cobarde!".

El currículum político de Salazar se puede consultar en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. El paisano que lo ojee comprobará que el exdirigente socialista al que Feijóo califica de "guarro" no era ningún mindundi que, simplemente, pasaba por ahí: alcalde de Montellano –su pueblo–, comisario para la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía, director general del Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno, diputado por Sevilla en dos legislaturas, director adjunto de la Presidencia del Gobierno, secretario general de Planificación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y, hasta el 9 de julio, de Coordinación Institucional. Estoy convencido de que Sánchez, hoy, diría que su otrora escudero, como Ábalos, "era un gran desconocido para mí", pero yo supe de su existencia leyendo Moncloa (Península, 2021), el libro sobre Iván Redondo de Toni Bolaño, donde aparece descrito como un hombre "discreto, bien formado, con capacidad intelectual y de trabajo (…) un engrasador que consigue eliminar problemas para que todo sea fácil" y donde se le señala como un personaje indispensable para que el yerno de Sabiniano, el de las saunas, lleve siete años durmiendo en la residencia presidencial.

Un compañero de curro hablaba así de Salazar en El Confidencial en febrero de 2021: "Es muy buena persona y un tipo muy inteligente que a veces incluso se hace el tonto". Cuatro años y medio después, el socialista abandonaba sus cargos en el partido después de que se publicara que varias mujeres le acusaron de "comportamientos inadecuados"; el 1 de diciembre, elDiario.es desvelaba que el PSOE finiquitaba la investigación "tras el borrado en el canal interno de, al menos, dos denuncias por presunto acoso sexual"; al día siguiente, conocimos el contenido de estos escritos: "Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote. Si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales. Y nos sometía a situaciones humillantes". Pilar Alegría comió con él a principios de noviembre en un restaurante de Chueca. Además, tal y como recoge ABC, la UCO le investiga por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin acudir a su puesto durante años.

El emperador desnudo y tuberculoso que responde al nombre de Ferraz se escuda en que Salazar se dio de baja la semana pasada y alega que las denuncias desaparecieron momentáneamente por un "problema del sistema". El que, hasta el 5 de julio, iba a ser adjunto a la sustituta de Cerdán en la secretaría de Organización, Rebeca Torró, continúa asesorando, también según el periódico que dirige Ignacio Escolar, al presidente de la Generalidad, Salvador Illa. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Ferriz, espera que "se sepa toda la verdad"; a la expresidenta regional, Susana Díaz, le "parece repugnante e indigno". A ver por dónde sale Sánchez cuando se le pregunte –no será Gemma Nierga, semper fidelis– sobre uno de sus inventores. Igual le confunde con un concejal de Cuenca. El muy finstro.