Andalucía, ¿olor a cera?

Tiene Agustín de Foxá un relato titulado Olor a cera, una narración taurina en la que un banderillero, el mejor al servicio del mejor matador, olía el peligro o eso creía él. Lo llama Rafael Ortega El Avellano. Estaba asistiendo a Joselito el Gallo y olió a cera en la plaza de Talavera. Aquel día murió corneado el diestro de Gelves, el más célebre de la familia de Los Gallos. El banderillero se retiró después de su fatídica premonición y de la descomposición de la cuadrilla.

En realidad, como rememora Andrés Amorós en El arte del toreo, se trata de la leyenda taurina de Blanquet, el banderillero de confianza de Joselito, que intuyó la muerte de su maestro cuando percibió un fuerte olor a cera … Lo mismo le sucedió cuando iba en la cuadrilla de Granero. Años después, acompañando a Sánchez Mejías, volvió a sentir ese misterioso olor ", pero Ignacio no le hizo caso en aquel momento y no cedió a la muerte. "Todos se rieron de los presagios de Blanquet hasta que, al día siguiente, lo encontraron en el tren muerto por un ataque al corazón: esta vez, había olido su propia muerte."

José Calvo Poyato, en su libro sobre el último Juan Sebastián Elcano , La travesía final, recoge la leyenda de la Compaña, una reunión de difuntos cuyas almas están en el purgatorio y que "atrapan y se llevan a quien se cruza con ellos y no ha tomado precauciones…" Especialmente la de una cruz situada en los caminos donde murió alguien. Se sabía de su presencia por el olor a cera quemada.

Ya se ve que la cera puede ser un motivo de celebración, de fiesta, de alegría, de devoción y de adoración, pero en demasiadas ocasiones, el olor a cera es el olor a peligro inminente relacionado con la muerte. En el caso de la fiesta nacional y del toreo, el olor a cera es el olor a los cirios de una capilla ardiente.

Aplicando el ejemplo a la política nacional, ¿huele a cera en Andalucía? No sé si hay agoreros que se atrevan a pronosticar lo peor, que en el caso andaluz no es que vaya a haber una muerte, sino que vaya a haber una resurrección. Claro que para que resucite el muerto, que es la izquierda andaluza y muy singularmente el PSOE, es preciso que la palme, electoralmente, el PP, sólo o en compañía de Vox.

Las últimas encuestas conocidas parecen poner en duda la continuidad de la mayoría absoluta del PP, presionado al alza por un PSOE que está muy por detrás en apoyo electoral, un repunte de la extrema izquierda y el ascenso, este sí claramente sustancial de un Vox que experimenta una aceptación creciente en toda España.

Desde el pasado mes de octubre, ¿ha cambiado algo en Andalucía? Pues sí. Han saltado dos graves escándalos que afectan al PP y sigue cayendo la mundial sobre el PSOE y la izquierda en general. Por el contrario, para Vox todas son buenas noticias, tanto a escala nacional como a escala autonómica.

El PP ha sufrido el embate del fallo de los programas de cribado de cáncer de mama que ha provocado que 2.317 mujeres con resultados dudosos o no concluyentes no fueran avisadas de la necesidad de hacerse nuevas pruebas de confirmación. La consecuencia fue que bien puede haber ocurrido, aunque no haya cifras definitivas, que en algunos casos se desarrollaran cánceres como consecuencia de la negligencia.

Si a ello le unimos el no muy ejemplar funcionamiento del área de Atención Primaria, como puede comprobarse fácilmente, era de esperar que el socialismo andaluz, a pesar de su desánimo, su falta de liderazgo y la entrega de sus dirigentes a la causa sanchista, logre subir algunos escaños por su acoso y derribo del gobierno de Moreno en este asunto. Por ahora, está muy lejos de inquietarlo porque no alcanza siquiera un 25 por ciento de los apoyos.

Pero al PP andaluz y nacional le ha caído encima el marrón de Almería, un caso de en el que la UCO se ha topado con contratos irregulares de mascarillas, con sobornos, blanqueos y demás que afectan por ahora al ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a su exvicepresidente Fernando Giménez, al vicepresidente tercero Óscar Liria y al alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, ambos suspendidos ya por la dirección del PP andaluz. Trama de familiares y argot delincuencial de por medio, aquí no chistorras ni lechugas, sino muelas, empastes y recursos odontológicos.

El hecho de que el abogado del PSOE, personado como acusación particular, sea un antiguo dirigente de Nuevas Generaciones del PP almeriense, puede añadir un toque cañí a la instrucción judicial por el conocimiento que se supone que Javier Salvador que así se llama el ex del PP ahora al frente de la querella socialista. Por si fuera poco, aseguró tras su salida el PP, que le habían dejado a deber dinero, algo que no se demostró. Feo panorama.

Naturalmente, Vox ya ha calificado de película mafiosa lo descubierto y acusa al PP de Almería de lucrarse con el negocio de las mascarillas, como ya se ha visto en el PSOE, por lo que va a personarse como acusación popular. Dadas las continuas trifulcas entre PP y Vox es de esperar que en este caso Vox aspire a recoger frutos maduros del inevitable desgaste que la trama va a causar en los populares.

Como los vasos comunicantes son inevitables, teniendo en cuenta que el caso Kitchen se juzgará en mayo-junio de 2026, es esperable un desde luego inoportuno cerco sobre Feijoo que será aprovechado por Pedro Sánchez para tratar de reconvertir su desesperada situación, tanto en el ámbito nacional como en Andalucía. O juntamente.

Teniendo en cuenta la incapacidad de PP y Vox para entenderse y en estas circunstancias, sí, aquí puede estar oliendo a cera. Otra cosa será por quién finalmente doblen las campanas, aunque desde luego puede esperarse todo, incluso la resurrección de esa Compaña socialista que gime en el Purgatorio. No se dirá que algunos no se han empeñado en conseguirla.