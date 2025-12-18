El PSOE al borde de un ataque de nervios

Es evidente que el núcleo duro del sanchismo -nos referimos al que queda en el gobierno, no al que está en la cárcel o a punto de estarlo- no va a hacer nada para contrariar la determinación de Pedro Sánchez de agotar la legislatura. Ahora bien. Eso, no significa que el PSOE no esté viviendo una enorme crisis interna donde ya no son sólo los históricos dirigentes como Felipe González o Alfonso Guerra, o barones regionales socialistas, como García Page, los que se atreven a alzar la voz contra Pedro Sánchez. Si la semana pasada, Ferraz despachaba las críticas internas por los incesantes escándalos de abusos sexuales como "un intento oportunista de capitalizar el escándalo para reordenar el reparto de poder" en el partido, este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido con dureza contra el ex dirigente socialista Eduardo Madina después de que este diera por "terminada" la legislatura de Pedro Sánchez, acorralada por los casos de corrupción y las acusaciones de acoso sexual.

Para colmo, la comparecencia de este miércoles del imputado y ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y sus derivadas, ha sido cualquier cosa menos tranquilizadora para el PSOE: Si bien Cerdán se ha negado a responder a numerosas preguntas y se ha limitado a negar todo aquello de lo que se le acusa, no ha tenido empacho en referirse a la ausencia de sus compañeros de partido con un "mejor solo que mal acompañado" y en espetar al portavoz socialista "pregúntese si está usted en condiciones de hacerme un reproche ético".

Pero tal vez sea la decisión del juez Moreno de abrir una pieza secreta para investigar los pagos en efectivo del PSOE lo que más hayan puesto de los nervios a los socialistas: Sánchez ha defendido siempre, y con la misma vehemencia que ha defendido a su mujer, a su hermano o al ya condenado ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que las cuentas y la financiación del PSOE son "claras" y Trasparentes". Sin embargo, no apunta a eso las maniobras dilatorias que ha tenido el PSOE para no entregar hasta este martes el pendrive que contiene el registro de los pagos en efectivo y, menos aun, el hecho de que el juez haya decidido un día después abrir una pieza separada que se mantendrá secreta al menos durante un mes.

Si a todo lo anterior sumamos la crisis abierta entre los dos partidos que conforman el gobierno, cuyas secretarias de organización se reunirán con carácter de urgencia mañana viernes; la aparentemente firme negativa de Junts de respaldar un solo proyecto legislativo propuesto por el gobierno y el monumental batacazo electoral del PSOE que pronostican todas las encuestas en las elecciones que se celebrarán este domingo en Extremadura, nos podemos hacer una idea de hasta qué punto hay motivos para los nervios en el PSOE. Dicho esto, que nadie se llame a engaño con unas elecciones anticipadas: Más nerviosos por perder la poltrona en 2027 serían los nervios que provocaría en el PSOE que Sánchez decidiera perderla de forma anticipada.