Puente, el responsable de los trenes de la muerte

El excelentísimo señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, don Óscar Puente, ha distinguido a este medio y a algunos otros con una sarta de insultos más propia de un macarra que de un miembro del Gobierno de España, aunque tratándose del Ejecutivo presidido por el yerno de Sabiniano, Puente ha estado hasta fino y contenido. El ínclito titular de la cartera de los trenes y las carreteras ha dicho de Libertad Digital que es "la mayor mierda del escenario digital", cosa que viniendo de un lamebotas de Pedro Sánchez es un auténtico elogio.

La mayor mierda del escenario digital... Qué ocurrente Puente. El ministro tuitero es un chistoso de tomo y lomo que ha tenido la amabilidad (o el descuido) de revelar cómo se refieren sus colegas de gabinete a determinados medios. Por ejemplo, "The Objective" es "The Ojete". Y "El Debate", "El (sic) debacle". Libertad Digital en la versión ministerial es "Libertad Vegetal". Vegetal, sí. Será porque en su cabeza tiene sentido. Y todo porque a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo se le ha ocurrido preguntar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la salud cardiaca del presidente del Gobierno a cuenta de la última exclusiva de Libertad Digital.

Se conoce que al ministro Puente le saca de quicio que se hable del corazón de Sánchez porque un tipo como el "puto amo" (Puente dixit) no puede tener corazón. Ni mucho menos un corazón débil, caprichoso, voluble y palpitante. Para Puente, Sánchez es un héroe, un titán, el superhombre de Nietzsche. Y quien diga lo contrario es una mierda, un ojete y un vegetal. Ahí es nada.

Qué grande Puente, qué fenómeno, qué pedazo de ministro del sanchismo, el responsable de los trenes de la muerte, el sujeto que sobrevuela las tragedias de Adamuz y Gelida, el tipo que pasa del estado de las carreteras, el andoba de la "movilidad sostenible", el chulo de las redes sociales, el jefecillo del partido sudapollista obrero español.

El ojete, qué gracia. Libertad vegetal, me parto y me mondo. Puente, Puente. Si fueras de otro partido estarías bien jodido, pero como eres del PSOE te puedes permitir el lujo de bailar sobre la tumba de medio centenar de muertos sin que ningún juez te busque las vueltas por inútil, por negligente, por payaso y por mala gente. ¿De dónde salen tipos así? ¿En qué clase de pocilga se encuentran semejantes ejemplares?