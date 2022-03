25% y pederastia

Este viernes se cumple el plazo impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Consejería de Educación garantice en todas las escuelas de Cataluña un mínimo del 25% en español. Pero el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, ni lo ha previsto ni piensa cumplirlo. Estamos en Cataluña, la autonomía sin Ley.

Aparte de sugerir a las direcciones de los centros que incumplan la sentencia y prometerles amparo para aquellos directores de parte que desobedezcan a los tribunales, tiene previsto un decreto para dilatar sine die el cumplimiento de la ley. El filibusterismo político de siempre.

En el ajo está el infame Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que se ha sacado de la manga una encuesta para convencer a los jueces de que desistan de imponer el porcentaje del 25% porque la presencia del castellano en el ámbito escolar ya lo sobrepasa. "No es cuestión de porcentajes", dice el caradura, mientras suelta una encuesta de racimo llena de ellos contra el derecho de los niños castellano-hablantes a recibir un miserable 25% en su lengua materna.

No puedo con este golfo. Lleva 18 años al frente del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo de Cataluña). Esa figura fue creada para defender a los ciudadanos de los abusos de la Administración, no para colaborar con el Gobierno a estafar a las familias con niños de lengua materna equivocada y despojarlas de sus derechos.

Ayer se sumaban a la prevaricación sindicatos nacionalistas y organizaciones monolingües en una manifestación alentada por el propio Govern, que fue un fracaso. Pero en ella había profesores y toda la flor y nata política que montó el cirio del 2017 y la violencia de 2019 en Barcelona.

Miren, llevo 40 años denunciando con hechos y argumentos el abuso lingüístico de esta casta catalanista. Me aburre, me cuesta seguir dando razones y mostrando hechos sobradamente conocidos por cualquiera que se empeñe en no ser ciego. A estas alturas, lo que me pide el cuerpo es insultarlos.

Ya está bien de que en tu propio país no puedas estudiar en la lengua común, que en la mayoría de los casos coincide con la lengua de tus padres. Y que encima seas un colonizador, un fascista o un genocida lingüístico. Ya está bien de que los verdugos pasen por víctimas y se arroguen la legitimidad de las causas justas. En un tiempo histórico donde los conceptos de ultraderecha y fascismo son utilizados en vano, convendría aplicárselos a quienes los utilizan para despojar de humanidad a sus conciudadanos. No hay mayor fascismo político que el incumplimiento de la Ley, no hay nadie más ultraderechista que el que desprecia la separación de poderes y se niega a cumplir las sentencias de los tribunales. Esos precisamente que imponen unilateralmente su lengua e impiden a los demás que puedan estudiar en la suya. Pederastas del alma.

¡Basta ya! En Cataluña nos dirige una casta política nacionalista que es lo más parecido a la mafia. Con sus votantes. No respetan la Ley ni las sentencias de los tribunales cuando los contradicen; imponen sus propias reglas a conveniencia, como hace la Camorra, refuerzan los lazos entre ellos contra el Estado aunque no coincidan sus ideologías y en general hacen prevalecer sus intereses por encima de la hacienda y los derechos de quienes simplemente son ciudadanos abandonados a su suerte por el Estado.

Contra la mafia sólo hay un antídoto, el Estado y la Ley. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se sostiene sobre los intereses de esta mafia.

PD: No esperen al Gobierno, sólo un puñado de padres de la sociedad civil y la plataforma Escuela de Todos - Escola de Tothom a través de la AEB (Asamblea por una Escuela Bilingüe) nos defenderán a todos solicitando la ejecución forzosa y medidas contra los responsables. La próxima semana, el letrado Pepe Domingo encabezará las alegaciones de 1.500 familias.

Aviso para navegantes: la inhabilitación para cargo público puede llegar a 2 años, y las multas hasta 300 € diarios por incumplimiento. Paso a paso, el bien se abre camino.